​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي: مقتل اثنين من جيش الاحتلال التركي في تلة الشهيد شاهان

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً حول عمليات الكريلا ضد جيش الاحتلال التركي في ساحات المقاومة، جاء فيه:

"قصف جيش الاحتلال التركي جبهات المقاومة 7 مرات بالأسلحة الكيمياوية، كما وأحرق مواد بلاستيكية وإطارات العربات ووجه الدخان السام الصادر عنهم نحو جبهات مقاومة الكريلا. وفي الوقت ذاته قصف جيش الاحتلال ساحات المقاومة 4 مرات بالطائرات الحربية وعشرات المرات بالأوبيس، الدبابات والأسلحة الثقيلة.

وفيما يلي معلومات حول العمليات والهجمات:

في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة زاب:

* في 25 كانون الأول عند الساعة 10:00 وجّهت فرقنا المتنقلة بالأسلحة الثقيلة ضربات عنيفة لجنود جيش الاحتلال المتواجدين في محيط منطقة جمجو التابعة لناحية شيلادزة في ناحية آميدية.

في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة خاكوركه:

* 25 كانون الأول عند الساعة 03:00 وجهت فرقنا المتنقلة بالأسلحة الثقيلة ضربات قوية لجنود جيش الاحتلال التركي المتواجدين في ساحة المقاومة تلة الشهيد آخين في خاكوركه.

* في 25 كانون الأول عند الساعة 13:00 وجهت فرقنا المتنقلة في وحدات المرأة الحرة YJA Star)) بالأسلحة الثقيلة ضربات قوية لجنود جيش الاحتلال التركي المتواجدين في ساحة المقاومة تلة الشهيد شاهان، وقتلت اثنين منهم.

* في 25 كانون الأول عند الساعة 13:20 وجهت فرقنا المتنقلة في وحدات المرأة الحرة (YJA Star) بالأسلحة الثقيلة ضربات عنيفة لجنود جيش الاحتلال التركي المتواجدين في ساحة المقاومة تلة الشهيد آخين.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة والاسلحة الكيماوية:

* في 25 كانون الأول قصف جيش الاحتلال جبهات مقاومة الكريلا في محيط منطقة جمجو التابعة لناحية شيلادزه في آميدية سبع مرات بالأسلحة الكيمياوية. كما وأحرق جنود جيش الاحتلال المواد البلاستيكية وإطارات العربات ووجهوا الدخان السام الصادر عنها نحو جبهات مقاومة الكريلا.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

* قصف جيش الاحتلال التركي في 25 كانون الأول ساحة المقاومة في ورخله أربع مرات بالطائرات الحربية.

* قصف جيش الاحتلال التركي في 25 كانون الأول جبهات مقاومة الكريلا في محيط ساحة المقاومة تلة FM، منطقة جمجو التابعة لناحية شيلادزه آميدية وقرية سيدا عشرات المرات بالأوبيس، والدبابات والأسلحة الثقيلة.

(ف)