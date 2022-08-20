​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي: مقتل 9 من جنود الاحتلال التركي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم السبت، بياناً إلى الرأي العام، حول آخر تطورات المعارك الجارية بين قوات الكريلا وجيش الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع، وأكد أن الكريلا نفذت سلسلة عمليات نوعية ضد جيش الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع، أسفرت عن مقتل 9 من جنود الاحتلال التركي، وتدمير جهازين للمراقبة (موبيس) وموقع للاحتلال التركي.

وأشار المركز إلى أن جيش الاحتلال التركي قصف ساحات المقاومة 29 مرة بالقنابل النووية التكتيكية والأسلحة الكيماوية والقنابل الفوسفورية المحظورة، و10 مرات بالطائرات الحربية و8 مرة بالمروحيات الهجومية وعشرات المرات بقذائف الهاون والأوبيس والأسلحة الثقيلة.

(ف)