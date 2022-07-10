​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي: مقتل 8 من جنود الاحتلال التركي - تم التحديث

وأصدر اليوم الأحد، المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، بياناً كتابياً إلى الرأي العام، قال فيه: "كريلا حرية كردستان، يواصلون المقاومة التاريخية في وجه احتلال الدولة التركية بروح المقاومة لـ 14 تموز".

وأكدت القوات مقتل 8 من جنود جيش الاحتلال التركي خلال فعاليات قادتها الفرق المتحركة لوحدات المرأة الحرة- ستار، بالإضافة إلى تدمير نظام كاميرا رصد.

كما كشفت القوات أن المحتلين الذين لم يستطيعوا الصمود في وجه مقاومة الكريلا قصفوا ساحات المقاومة في مناطق الدفاع المشروع 5 مرات بالأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً والمتفجرات، و15 مرة بالطائرات الحربية.

فيما يلي معلومات عن الهجمات والعمليات التي نفذتها الكريلا ضد جيش الاحتلال:

في اطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة زاب

في ظهيرة 9 تموز، قصف الاحتلال انفاق القتال في ساحة المقاومة كهف الجرحى بالأسلحة الكيمياوية والمتفجرات ومن ثم حاول تحريك القوى. قنصتهم قواتنا وقتلت واحداً منهم.

في 9 تموز عند الساعة 23.00، نفذت قواتنا عملية تفجير ضد جيش الاحتلال الذي حاول التقدم نحو جبهات القتال في ساحة المقاومة كوكر.

في اطار الحملة الثورية للشهيد سافاش ماراش لمعركة الخابور

في 9 تموز، عندما حاول جيش الاحتلال التحرك نحو جبهات القتال في ساحة المقاومة تلة جودي، استهدفتهم فرقنا المتحركة وقتلت ما لا يقل عن واحدٍ منهم.

في 10 تموز عند الساعة 06.00 والساعة 06.10، نفذت الفرق المتحركة لقوات المرأة الحرة YJA-STAR عدة عمليات قنص ضد جيش الاحتلال المتحرك في ساحة المقاومة تلة جودي وقتلت خمسة منهم.

في 10 تموز عند الساعة 08.35، تم تدمير نظام كاميرا موبيس كانت موضوعة في ساحة المقاومة تلة آميديا. لتقوم بعدها قواتنا بقتل المحتل الذي جاء ليتفحص الكاميرا.

هجمات الاحتلال بالأسلحة الكيمياوية والمتفجرات

في 9 تموز ما بين الساعة 22.30 والساعة 23.00، قصف الاحتلال التركي جبهات القتال في ساحة المقاومة تلة جودي بالأسلحة الثقيلة.

في صبيحة 10 تموز، قصف العدو جبهات القتال في ساحة المقاومة تلة اف ام بالأسلحة الثقيلة.

في 9 تموز ما بين الساعة 01.00 والساعة 03.00، تم استهداف جبهات القتال في ساحة الشهيد تكوشين في منطقة آفاشين بالأسلحة الفردية والثقيلة.

في 9 تموز، قصف العدو انفاق القتال في ساحة المقاومة كهف الجرحى بالأسلحة الكيمياوية والمتفجرات.

في 9 تموز عند الساعة 07.30، تم استهداف انفاق القتال في ساحة المقاومة كوكر أربع مرات بالأسلحة الكيمياوية والمتفجرات.

هجمات الاحتلال بالقذائف والطائرات الحربية والمروحيات الهجومية

في 9 و10 تموز، حلقت مسيرات الدرون فوق ساحتي المقاومة تلة اف ام وجمجو.

في 9 تموز، تم قصف تلة آميديا، سهلي كافيا وخيرا في غاري، ساجا، سيدا، جمجو في زاب وساحة الشهيد تكوشر في آفاشين، 15 مرة الطائرات الحربية.

في 9 تموز، تم قصف ساحة المقاومة تلة هكاري في متينا بالأسلحة الثقيلة.

(س ر)