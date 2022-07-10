​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي: مقتل 8 من جنود الاحتلال التركي

وأصدر اليوم الأحد، المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، بياناً كتابياً إلى الرأي العام، قال فيه: "كريلا حرية كردستان، يواصلون المقاومة التاريخية في وجه احتلال الدولة التركية بروح المقاومة لـ 14 تموز".

وأكدت القوات مقتل 8 من جنود جيش الاحتلال التركي خلال فعاليات قادتها الفرق المتحركة لوحدات المرأة الحرة- ستار، بالإضافة إلى تدمير نظام كاميرا رصد.

كما كشفت القوات أن المحتلين الذين لم يستطيعوا الصمود في وجه مقاومة الكريلا قصفوا ساحات المقاومة في مناطق الدفاع المشروع 5 مرات بالأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً والمتفجرات، و15 مرة بالطائرات الحربية.

(س ر)