​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي: مقتل 8 جنود من جيش الاحتلال التركي

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم، بياناً إلى الرأي العام حول هجمات دولة الاحتلال التركي والعمليات النوعية التي نفذتها قوات الكريلا ضد الاحتلال في مناطق المقاومة، جاء فيه:

"نفذت قواتنا سلسلة عمليات ضد جيش الاحتلال التركي في ساحات المقاومة في مناطق الدفاع المشروع أسفرت عن مقتل 8 جنود أتراك، وقصف جيش الاحتلال التركي ساحات المقاومة 3 مرات بالقنابل المحظورة و4 مرات بالأسلحة الكيماوية، و6 مرات بالطائرات الحربية، و32 مرة بالمروحيات الهجومية، كما قصف عشرات المرات بالمدافع والدبابات والأسلحة الثقيلة.

المعلومات التفصيلية حول العمليات والهجمات هي كما يلي:

- في إطار حملة صقور زاغروس الثورية في منطقة زاب؛

في 13 تشرين الثاني في الساعة 06:00، نفذت فرق الكريلا المتحركة عملية قنص ضد جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في منطقة الشهيد عادل في جمجو، مما أسفر عن مقتل جندي تركي.

في 13 تشرين الثاني في الساعة 21:20 و 22:00، استهدفت فرق الكريلا المتحركة مرتين جنود الاحتلال الذين توجهوا نحو خنادق الحرب في منطقة الشهيد سرخبون في ساحة المقاومة في جمجو، مما أسفر عن مقتل 3 جنود أتراك.

- في إطار حملة صقور زاغروس الثورية في منطقة خاكورك؛

في 10 تشرين الثاني في الساعة 16:00، نفذت فرق الكريلا المتحركة عملية نوعية ضد جيش الاحتلال في ساحة شيخ زاد، مما أسفر عن مقتل 4 جنود من جيش الاحتلال.

- هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة والأسلحة الثقيلة؛

في 13 تشرين الثاني، قصف جيش الاحتلال التركي مرتين خنادق الحرب في منطقة الشهيد ريبر في ساحة المقاومة في خاكورك، ومرة خنادق الحرب في منطقة الشهيد بوتان في ساحة المقاومة في جمجو، بالقنابل المحظورة.

في 13 تشرين الثاني في الساعة 10:00، قصف جيش الاحتلال التركي 4 مرات خنادق الحرب في منطقة الشهيد فلات في ساحة المقاومة في سيدا، بالأسلحة الكيماوية.

- هجمات جيش الاحتلال التركي؛

في 13 تشرين الثاني، قصفت الطائرات الحربية 6 مرات ساحة وادي مراني في كارى وساحة المقاومة في جمجو.

في 13 تشرين الثاني، قصفت المروحيات الهجومية 32 مرة ساحات المقاومة في كوري جارو، تلة آمدية وتلة جودي.

في 13 تشرين الثاني، تعرضت ساحات المقاومة في جمجو، سيدا، شهيد عادل، تلة آمدية، تلة إف إم وتلة جودي للقصف عشرات مرات بالمدافع، الدبابات والأسلحة الثقيلة.

- الهجمات الإيرانية بالمدافع وقذائف الهاون:

في 14 تشرين الثاني قصفت القوات الإيرانية منطقة تلة بربزن في غوشين في خاكورك بالمدافع وقذائف الهاون".

(ف)