​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي: مقتل 5 من جنود الاحتلال التركي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي اليوم، بياناً إلى الرأي العام حول هجمات دولة الاحتلال التركي المستمرة على مناطق الدفاع المشروع، جاء في نصه:

"يقاوم مقاتلو حركة التحرر الكردستانية بروح فدائية منذ يوم الأول لهجمات الاحتلال التركي، ولا يسمحون لجيش الاحتلال التركي باحتلال المناطق، تستخدم قواتنا الكريلا تكتيكات الكريلا عملياً ويوجهون ضربات قوية لجيش الاحتلال التركي الذي يتلقى دعمه من حلف شمال الأطلسي (الناتو) بكل الطرق، في المقابل تستخدم دولة الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية وترتكب جرائم الحرب خلال هذه الهجمات.

أسفرت عمليات قواتنا الكريلا التي نفذتها في إطار المرحلة الثورية، عن مقتل 5 جنود من جيش الاحتلال التركي، كما قصف جيش الاحتلال التركي مناطق المقاومة 5 مرات بالقنابل المحظورة ومرة بالأسلحة الكيماوية، وفي الوقت نفسه تعرضت مناطق المقاومة للقصف 7 مرات بالطائرات الحربية وعشرات المرات بالمدافع، الدبابات والأسلحة الثقيلة.

المعلومات حول عمليات قواتنا الكريلا وهجمات الاحتلال، ما يلي:

في إطار المرحلة الثورية لمقاومة صقور زاغروس في منطقة زاب؛

نفذت فرقنا المتحركة يوم 6 تشرين الثاني في تمام الساعة 01:20 عملية نوعية بواسطة الأسلحة الثقيلة ضد جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتل الشهيد عادل، وأسفرت العملية عن مقتل جنديين تركيين.

وفي تاريخ نفسه، نفذت فرقنا المتحركة في تمام الساعة 07:50 عملية قنص ضد جيش العدوان التركي في ساحة المقاومة بمنطقة سيدا، وقتل جندي تركي خلال العملية.

ووجهت قواتنا الكريلا يوم 6 تشرين الثاني بين الساعة 08:40و 10:50 ضربات قوية لجيش الاحتلال في ساحة المقاومة بمنطقة سيدا، مرتين بالأسلحة الفردية والثقيلة.

وفي التاريخ ذاته، في تمام الساعة 16:40، ألحقت فرقنا المتحركة ضربات قوية بجيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بمنطقة جمجو، بواسطة الأسلحة الثقيلة.

ونفذت فرقنا المتحركة يوم 6 تشرين الثاني في تمام الساعة 19:00 عملية نوعية ضد جيش العدوان التركي في ساحة المقاومة بمنطقة جمجو، بتكتيك القنص، وأسفرت العملية عن مقتل جندي.

في إطار المرحلة الثورية لملحمة خابور للشهيد سافاش مرعش؛

وجهت فرقنا المتحركة يوم 6 تشرين الثاني في تمام الساعة 09:30 ضربات قوية لجيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتل جودي، بالأسلحة الثقيلة.

وفي التاريخ نفسه، الساعة 12:00، حاول جيش الاحتلال التركي وضع دروع على خنادق الحرب في ساحة المقاومة بتل جودي، ومنع قواتنا من رؤية المنطقة، لكن بالتزامن مع تدخل قواتنا فشل جيش العدو في وضع هذه الدروع وأجبروا على الانسحاب من المنطقة بمستوى ما.

ونفذت فرقنا المتحركة يوم 6 تشرين الثاني الساعة 12:10 عملية قنص ضد جيش الاحتلال التركي الذين كانوا حول خنادق الحرب للشهيد جكدار في ساحة المقاومة بتل جودي، وأدت العملية إلى مقتل جندي تركي.

وتعرض جيش العدوان التركي يوم 6 تشرين الثاني في تمام الساعة 13:40 لضربات قوية بالأسلحة الثقيلة من قبل فرقنا المتحركة.

وأصبحت مروحيات هليكوبتر من طراز سكورسكي لجيش الاحتلال التركي، يوم 7 تشرين الثاني في تمام الساعة 05:00، هدفاً لفرقنا المتحركة في ساحة المقاومة بتل جودي، أثناء محاولتها إنزال جنودها في المنطقة، وبعد ضربات قواتنا أجبرت المروحيات على مغادرة المنطقة.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية؛

قصف جيش الاحتلال التركي في 6 تشرين الثاني، خنادق الحرب للشهيد سيبان في ساحة المقاومة بتلة آميدية، 4 مرات، وقصف خنادق الحرب للشهيد جكدار في ساحة المقاومة بتل جودي مرة واحدة، بواسطة القنابل المحظورة.

وفي التاريخ نفسه، قصف الاحتلال التركي خنادق الحرب للشهيد فلات في ساحة المقاومة بمنطقة سيدا، مرة واحدة بالأسلحة الكيماوية.

هجمات جيش الاحتلال التركي؛

قصفت طائرات حربية لدولة الاحتلال التركي في 6 تشرين الثاني، ساحات المقاومة في منطقة سيدا، تل أف أم (FM)، وتل بهار 7 مرات.

في 6 تشرين الثاني، قصفت ساحات المقاومة في منطقة جمجو، سيدا، تل أف أم، وتلة آميدية عشرات المرات بالدبابات، المدافع، والأسلحة الثقيلة".

(ف)