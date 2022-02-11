​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي: مقتل 5 من الجنود الأتراك في متينا ــ تم التحديث

أعلن المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي عن مقتل 5 جنود أتراك، خلال عملية نفذتها القوات في تلة مليتان في متينا بمناطق الدفاع المشروع؛ انتقاماً لشهداء غاري وتنديداً بالمؤامرة الدولية المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وذلك خلال بيان.
كردستان 2022-02-11T13:08:00 مركز الأخبار

نفذت قوات الدفاع الشعبي، يوم أمس الخميس، عملية ضد موقع لجيش الاحتلال التركي في تلة مليتان في منطقة متينا، وبحسب المركز الإعلامي لقوات الدفاع، فقد أسفرت العملية عن مقتل 5 جنود أتراك.

وأوضحت قوات الدفاع الشعبي في بيانها، أن الكريلا استهدفوا “في إطار المرحلة الثورية لملحمة خابور” جنود الاحتلال التركي في منطقة متينا.

وجاء في البيان:

 "استهدفت قواتنا، بتاريخ 19 شباط، وفي تمام الساعة 15:20، جيش الاحتلال التركي المتمركز في ساحة تبي شهيد مليتان الواقع في منطقة متينا، بالأسلحة الثقيلة، ما أدى إلى تدمير نقطة تمركز الجنود ومقتل 5 من جنود الاحتلال التركي".

وقال المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي "إن هذه العملية نُفذت انتقاماً لشهداء غاري وتنديداً بالمؤامرة الدولية المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

 وأضاف البيان "في الـ ٥ من شباط الجاري، وبين الساعة ١٠:٠٠ و١٢:٠٠ قصفت طائرات حربية للاحتلال التركي ساحة تل جودي التابعة لمنطقة قرية المسيحيين في زاب مرتين.

وفي 7 شباط، بين الساعة 13:30 – 14:00، قصفت طائرات حربية تركية ساحة تبي هكاري الواقعة في منطقة متينا.

وفي 9 شباط، حوالي 16:30، قصفت طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال التركي ساحة كونيشكا الواقعة في منطقة زاب، مرتين”.

( ر)


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