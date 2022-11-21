​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي: مقتل 5 جنود من جيش الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم، بياناً إلى الرأي العام حول هجمات دولة الاحتلال التركي والعمليات النوعية التي نفذتها قوات الكريلا ضد الاحتلال في مناطق المقاومة، جاء فيه:

"إن المقاومة التاريخية لمقاتلي حرية كردستان أحبطت مخططات دولة الاحتلال التركي، وطور جيش الاحتلال التركي بشكل منهجي مفهوم هجوم يعتمد على استخدام الأسلحة الكيماوية والقنابل المحظورة من أجل تحقيق النتيجة المرجوة، على الرغم من أن قواتنا وثقت مرات عديدة أن جيش الاحتلال التركي يستخدم الأسلحة الكيماوية والقنابل المحظورة، إلا أن صمت المنظمات الدولية يشجع الدولة التركية الفاشية وهذا يدل على دعمها لجرائم الحرب، حيث واصل الجيش التركي القاتل ارتكاب جرائم حرب بقصف خنادق الحرب 6 مرات بالقنابل المحظورة و11 مرة بالأسلحة الكيماوية في 20 تشرين الثاني، كما تم قصف ساحات المقاومة مرتين بالطائرات الحربية و34 بالمروحيات الهجومية وعشرات المرات بالمدافع وقذائف الهاون والدبابات والأسلحة الثقيلة".

كما يواصل مقاتلو حرية كردستان مقاومتهم وعملياتهم ضد هذه الهجمات، حيث أسفرت العمليات عن مقتل 5 جنود أتراك.

فيما يلي المعلومات المتعلقة بالعمليات والهجمات:

في إطار حملة صقور زاغروس الثورية في منطقة زاب؛

في 20 تشرين الثاني في الساعة 06:30، استهدفت فرق الكريلا المتحركة مرتين جنود الاحتلال في ساحة المقاومة في منطقة الشهيد عادل في جمجو، بالأسلحة الآلية المتوسطة، مما أسفر عن مقتل 3 جنود أتراك.

في 20 تشرين الثاني في الساعة 11:00، استهدفت فرق الكريلا المتحركة جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في سيدا بالأسلحة الثقيلة.

في 20 تشرين الثاني في الساعة 16:50، نفذت فرق وحدات المرأة الحرة عملية قنص ضد جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في جمجو، مما آسفرعن مقتل جندي تركي.

في إطار حملة الشهيد سافاش مرعش في معركة خابور؛

في 20 تشرين الثاني في الساعة 16:00، نفذت فرق الكريلا المتحركة عملية قنص ضد جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي، مما أسفر عن مقتل جندي من جيش الاحتلال التركي.

في 20 تشرين الثاني في الساعة 20:15، استهدف فرق الكريلا المتحركة مروحيات هجومية التابعة للاحتلال عندما أرادت الهبوط في ساحة المقاومة في تلة جودي، وبعد استهداف قواتنا أجبرت المروحيات على مغادرة الساحة.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية:

في 20 تشرين الثاني، قصفت خنادق الحرب للشهيد جكدار في ساحة المقاومة في تلة جودي 4 مرات، وخنادق الحرب للشهيد سرخبون في ساحة المقاومة في جمجو مرتين بالقنابل المحظورة.

في 20 تشرين الثاني في الساعة 16:20 قصفت خنادق الحرب للشهيد جكدار في ساحة المقاومة في تلة جودي مرة بالأسلحة الكيماوية، وأثبتت أن لون السلاح الكيماوي الذي استخدم كان أصفر اللون.

في 20 تشرين الثاني في الساعة ما بين 09:00 و18:00، قصفت خنادق الحرب للشهيد فلات في ساحة المقاومة في سيدا عشرات المرات بالأسلحة الكيماوية.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

في 20 تشرين الأول قصفت منطقة غوشين في خاكورك مرتين من قبل الطائرات الحربية.

في 20 تشرين الثاني قصفت ساحات المقاومة في ساجا، جمجو، كوري جارو، تلة أمدية وتلة جودي 34 مرة بالمروحيات الهجومية.

في 20 تشرين الثاني قصفت ساحات المقاومة في ساجا، سيدا، جمجو، تلة إف إم، تلة جودي وتلة آمدية ، عشرات المرات بالمدافع والدبابات وقذائف الهاون والأسلحة الثقيلة .

في 20 تشرين الثاني، حاول جيش الاحتلال التركي تدمير خنادق الحرب للشهيد سرخبون في ساحة المقاومة في جمجو بالجرافات وأدوات الكسر".

(ف)