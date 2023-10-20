​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي: مقتل 25 جندياً من جيش الاحتلال التركي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم، بياناً أكد فيه مقتل 25 جندياً من جيش الاحتلال التركي خلال سلسلة عمليات نفذتها قوات الكريلا، جاء فيه:

"بتاريخ 16 تشرين الأول، الساعة 10:30، نفذت مقاتلاتنا في وحدات المرأة الحرة عملية ضد المحتلين في ساحة المقاومة في كوكري باستخدام تكتيكات الكريلا المنسقة، حيث استهدف الجناح الأول للعملية خيام المحتلين بالأسلحة الثقيلة ونجح بتدمير خيمتين، واستهدف الجناح الثاني من العملية جنود الاحتلال بالأسلحة النصف آلية ودمر خيمة وضرب موقعاً، واستهدف الجناح الثالث للعملية خيم ومواقع المحتلين بالأسلحة الفردية من مكان قريب، وأسفر ذلك عن تدمير خيمة وموقع لجيش الاحتلال، وأسفرت هذه العملية عن مقتل 15 جندي من جنود الاحتلال وتدمير 4 خيام وموقع واحد واستهداف موقع آخر لجيش الاحتلال التركي.

وفي 18 تشرين الأول، الساعة 07:30، اشتبكت مجموعة من رفاقنا مع المحتلين أثناء تأديتهم لواجباتهم في ساحة المقاومة في كوري جارو، وتعرض المكان الذي كان توجد فيه قواتنا للقصف مرتين من قبل الطائرات الحربية، ثم تعرضت المنطقة للقصف البري لمدة يومين، وفي 19 تشرين الأول، اندلعت اشتباكات بين قواتنا وجيش العدوان التركي، وتم قتل اثنين من المحتلين برتب رفيعة في هذا المكان، وارتقى اثنان من رفاقنا الذين قاتلوا المحتلين ببطولية وشجاعة وإصرار كبيرين حتى أنفاسهم الأخيرة، إلى مرتبة الشهادة.

وبتاريخ 19 تشرين الأول الساعة 08:00 و08:30، استهدفت قواتنا جنود الاحتلال بالأسلحة النصف آلية في ساحة المقاومة في سيدا.

وفي 19 تشرين الأول، الساعة 01:30، نفذ مقاتلونا عمليات قنص ضد المحتلين في ساحة المقاومة في سيدا، وتم قتل واحد من المحتلين.

وبتاريخ 19 تشرين الأول الساعة 17:00، وجهت قواتنا في وحدات المرأة الحرة – ستار (YJA-Star) ضربات شديدة للمحتلين بالأسلحة النصف آلية في ساحة المقاومة في سيدا.

وبتاريخ 20 تشرين الأول، الساعة 06:30، تلقى العدو ضربات شديدة بالأسلحة الثقيلة في ساحة المقاومة في سيدا، وتم استهداف أحد مواقعهم، ونُفذت هذه العملية من قبل قواتنا في وحدات المرأة الحرة – ستار (YJA-Star).

في 19 تشرين الأول الساعة 10:00 و13:30، شن قواتنا الكريلا ضربات ضد قوات جيش الاحتلال التركي بأسلحة نصف آلية في ساحة المقاومة في تلة جودي.

وفي 19 تشرين الأول الساعة 12:30، تم تنفيذ عملية ضد الاحتلال التركي بتكتيك حرب الكريلا المنسق في ساحة المقاومة في تلة جارجل، واستهدف الجناح الأول للعملية المحتلين بقوة وقتلت اثنين من قواتهم، أما الجناح الثاني من العملية فقد وجهت ضربات لقوات الاحتلال بأسلحة نصف آلية، وهنا تم قتل اثنين من جنود الاحتلال وإصابة جندي آخر، كما استهدف الجناح الثالث للعملية خيام ومواقع جنود الاحتلال بالأسلحة النصف آلية، وفي حصيلة هذه العمليات تم قتل اثنين من جنود الاحتلال التركي، وإصابة جندي آخر، وتدمير 3 خيم واستهداف 3 مواقع لهم.

وفي 19 تشرين الأول الساعة 13:30، استهدفت قواتنا جنود الاحتلال التركي بأسلحة نصف آلية في ساحة المقاومة في تلة جارجل.

وفي 19 تشرين الأول الساعة 13:30، تلقى جنود الاحتلال ضربات موجعة على يد قواتنا الكريلا بالأسلحة الثقيلة في ساحة المقاومة في تلة جارجل.

وفي 19 تشرين الأول، تمكنت قواتنا من بسط سيطرتها على قوات الاحتلال في تلة الشهيد جودي، وفي الساعة 15:20 استهدفت قواتنا جنود الاحتلال التركي بتكتيك القنص وبالأسلحة النصف الآلية، وقتل على إثرها 3 من جنود الاحتلال التركي.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

في 19 تشرين الأول، في منطقة متينا، تعرضت خنادق الحرب لقواتنا الكريلا في ساحة المقاومة في تلة جارجل للقصف مرة بطائرات مسيرة مفخخة ومرة بالغازات الكيماوية.

في 19 تشرين الأول، في منطقة الشهيد دليل غرب زاب، تعرضت خنادق الحرب في ساحة المقاومة في تلة آمدية وتلة جودي للقصف 7 مرات بطائرات مسيرة مفخخة ومرة بمتفجرات محظورة.

وتعرضت مناطق زاب والشهيد دليل غرب زاب ومتينا وبارزان للقصف بالمدافع".

(ف)