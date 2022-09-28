​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي: مقتل 21 من جنود الاحتلال التركي وإصابة مروحية سكورسكي

ونشر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي المعلومات التالية حول العمليات والهجمات:

"تقاوم قواتنا بالروح والإرادة الفدائية الآبوجية أمام الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال التركي بأحدث التقنيات والقنابل المحظورة والأسلحة الكيمياوية. حيث نفذت فرقنا المتحركة ورفاقنا في الأنفاق عدة عمليات انتقاماً لرفاقنا الذين استشهدوا بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيمياوية.

وتمكنت قواتنا خلال العمليات التي قادتها الفرق المتحركة من قتل 21 محتلاً وتدمير موقعاً عسكرياً، وجرافة، ومركبة عسكرية طراز "ريو"، إضافة إلى أسبيراتور "شفاط"، بالإضافة إلى إصابة مروحية نوع سكورسكي.

كما قام جيش الاحتلال التركي باستهداف ساحات المقاومة 27 مرة بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيمياوية، و6 مرات بالطائرات الحربية، و52 مرة بالمروحيات الهجومية، وعشرات المرات بالقذائف المدفعية والدبابات".

(ف)