​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي: مقتل 12 من جنود الاحتلال التركي

بحسب بيان كتابي صادر عن قوات الدفاع الشعبي، فإن مقاتلي الكريلا يقاومون الهجمات الاحتلالية للجيش التركي بروح فدائية عالية، ويستمرون في تنفيذ عملياتهم لإحياء يوم الفدائية الموافق لـ 30 حزيران.

هذا ويعتبر الـ 30 من حزيران يوم الفدائية نسبة للعملية الفدائية التي نفذتها القيادية زيلان (الاسم الحقيقي زينب كناجي) ضد جنود جيش الاحتلال التركي في ديرسم في عام 1996.

ووفقاً للبيان فإن عمليات مقاتلي الكريلا أسفرت عن مقتل 12 من جنود الاحتلال التركي وتدمير موقع للاحتلال والاستيلاء على منظار ليزري.

فيما أكد البيان أن الاحتلال قصف أنفاق الحرب في ساحات المقاومة 16 مرة بالأسلحة الكيماوية والمتفجرات، و6 مرات بالطائرات الحربية.

(س ر)