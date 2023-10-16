​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي: مقتل 10 جنود من جيش الاحتلال التركي

أعلنت قوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم وعبر بيان أن: "مقاومة وعمليات كريلا حرية كردستان تتواصل دون انقطاع، ويتم تنفيذ عشرات العمليات ضد جيش الاحتلال كل يوم ويتم قتل العديد من المحتلين، وبهذه الطريقة يتم إظهار الأداء الحربي الرفيع المستوى، إلا أن جيش الاحتلال لا يكشف عن خسائره، ولا يتحدث لوسائل الصحافة والإعلام بأي شكل من الأشكال، ويبقي قضايا مختلفة على جدول أعمال الرأي العام التركي ويحاول إخفاء تأثير هذه الحرب، وتدحض قواتنا في شمال كردستان هذه الأكاذيب الإعلامية للحرب الخاصة التركية من خلال عمليات الكريلا المنسقة والفعالة، حيث نفذت فرقنا الكريلا المتخصصة عملية من ثلاث جهات في سرحد، واستخدمت العديد من التكتيكات ووجهت ضربة قوية للعدو دون وقوع أي خسائر في صفوفنا، وأخفى جيش الاحتلال التركي خسائره في هذا المكان بشكل كامل، كما تم قتل 10 من جنود الاحتلال وإصابة جندي في شمال كردستان ومناطق الدفاع المشروع، وتدمير محولة وأحد أنظمة المراقبة (mobesse)، وإعطاب مدرعة من نوع "كيربي" وتوجيه ضربات شديدة لـ 6 مواقع، إذ قصف الجيش التركي الذي تعرض لضربات شديدة على إثر العمليات النوعية لقواتنا، خنادق المقاومة بالقنابل المحظورة وارتكب جرائم حرب".

يتبع...

(ف)