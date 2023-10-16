​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي: مقتل 10 جنود من جيش الاحتلال التركي – تم التحديث

أعلنت قوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم وعبر بيان أن: "مقاومة وعمليات كريلا حرية كردستان تتواصل دون انقطاع، ويتم تنفيذ عشرات العمليات ضد جيش الاحتلال كل يوم ويتم قتل العديد من المحتلين، وبهذه الطريقة يتم إظهار الأداء الحربي الرفيع المستوى، إلا أن جيش الاحتلال لا يكشف عن خسائره، ولا يتحدث لوسائل الصحافة والإعلام بأي شكل من الأشكال، ويبقي قضايا مختلفة على جدول أعمال الرأي العام التركي ويحاول إخفاء تأثير هذه الحرب، وتدحض قواتنا في شمال كردستان هذه الأكاذيب الإعلامية للحرب الخاصة التركية من خلال عمليات الكريلا المنسقة والفعالة، حيث نفذت فرقنا الكريلا المتخصصة عملية من ثلاث جهات في سرحد، واستخدمت العديد من التكتيكات ووجهت ضربة قوية للعدو دون وقوع أي خسائر في صفوفنا، وأخفى جيش الاحتلال التركي خسائره في هذا المكان بشكل كامل، كما تم قتل 10 من جنود الاحتلال وإصابة جندي في شمال كردستان ومناطق الدفاع المشروع، وتدمير محولة وأحد أنظمة المراقبة (mobesse)، وإعطاب مدرعة من نوع "كيربي" وتوجيه ضربات شديدة لـ 6 مواقع، إذ قصف الجيش التركي الذي تعرض لضربات شديدة على إثر العمليات النوعية لقواتنا، خنادق المقاومة بالقنابل المحظورة وارتكب جرائم حرب".

وجاء في البيان:

"في منطقة سرحد؛

بتاريخ 14 تشرين الأول، تم تنفيذ عملية منسقة ضد المحتلين في منطقة سرحد، وفي الساعة 08:43، تعرضت مدرعة من نوع "كيربي" بعد أن خرجت من مخفر سارخرو لتغيير عناصر جيش الاحتلال في أبراج المراقبة لضربة من ثلاث أجنحة في آن واحد، ضرب الجناح الأول للعملية المحتلين بقوة ومنعهم من التدخل في العملية، كما أصاب الجناح الثاني جنود الاحتلال من مكان قريب والذين أرادوا التدخل في منطقة العملية ونتيجة لذلك تم قتل 4 جنود، كما قام الجناح الثالث للعملية بقنص جندي الاحتلال المتواجد في برج المراقبة وقتله، وبعد العملية قام المحتلون بنقل قتلاهم وجرحاهم بالمروحيات والعربات المدرعة، وأسفرت هذه العملية عن مقتل 5 من جنود الاحتلال وتدمير محولة ونظام كاميرات المراقبة (mobesse)، وإعطاب مدرعة من نوع "كيربي".

في منطقة الشهيد دليل غرب زاب؛

في 15 تشرين الأول، في الساعة 09:00، 10:00، 12:00 و 19:45، استهدفت قواتنا في وحدات المرأة الحرة – ستار (YJA-Star) جنود الاحتلال 3 مرات بالأسلحة الثقيلة في منطقة مقاومة بتلة جودي، وأصابت ضربات قواتنا 3 مواقع وشلّت حركة المحتلين.

وفي 15 تشرين الأول، الساعة 09:45، تم قنص جنود العدوان التركي في منطقة المقاومة بتلة جودي، ونتيجة للعملية المتزامنة، تمت قتل أحد المحتلين وإصابة آخر.

بتاريخ 14 تشرين الأول الساعة 19:05، تم ضرب موقع للمحتلين بالأسلحة الثقيلة في منطقة المقاومة بتلة آمدية.

وفي 15 تشرين الأول، الساعة 12:35 والساعة 15:30، استهدفت قواتنا جنود الاحتلال التركي بالأسلحة النصف آلية في منطقة المقاومة بتلة آمدية.

وبتاريخ 15 تشرين الأول، الساعة 16:45، تم استهداف المحتلين في منطقة المقاومة بتلة آمدية باستخدام أساليب القنص، وفي هذه العملية، قُتل 4 من جنود الاحتلال، كما اضطر المحتلون إلى التراجع على مستوى أقل.

وبتاريخ 15 تشرين الأول، تم ضرب المحتلين بالأسلحة الثقيلة في منطقة المقاومة بتلة آمدية.

في منطقة متينا؛

بتاريخ 15 تشرين الأول الساعة 14:00 والساعة 16:15، تم ضرب موقعين لجيش الاحتلال التركي بالأسلحة الثقيلة في منطقة المقاومة بتلة أورتي.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالغازات الكيماوية والمتفجرات المحظورة والطائرات المسيرة المفخخة؛

في 15 تشرين الأول، تم قصف خنادق الحرب 38 مرة في منطقة المقاومة بتلة أورتي في متينا، 3 من هذه المتفجرات خلفت ورائها دخاناً أبيض اللون، و8 متفجرات محرمة تسببت بانفجارات شديدة.

وبتاريخ 15 تشرين الأول، تم قصف خنادق الحرب في منطقة المقاومة بتلة جارجلا في متينا 4 مرات بالطائرات المسيّرة ومرتين بالمتفجرات المحظورة.

بتاريخ 15 تشرين الأول، تعرضت خنادق الحرب في منطقة المقاومة بتلة آمدية وتلة جودي في منطقة الشهيد دليل غرب زاب للقصف 5 مرات بالطائرات المسيّرة.

هجمات جيش الاحتلال التركي؛

في 15 تشرين الأول، قصفت المروحيات الهجومية مناطق زاب والشهيد دليل غرب زاب ومتينا.

وتعرضت مناطق زاب والشهيد دليل غرب زاب ومتينا للقصف المدفعي".

(ف)