​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي: مقتل 10 جنود أتراك وتدمير خندق خلال 17 عملية ضد الاحتلال

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً حول هذه العمليات جاء فيه:

" جيش الاحتلال التركي الذي يرتكب جرائم حرب قرابة ستة أشهر عبر استخدام القنابل المحرمة على مستوى العالم وكذلك الأسلحة الكيماوية ويقصف عبر الطائرات الحربية والمروحيات الهجومية والمدافع والهاون والدبابات عشرات الآلاف من المرات لمناطق المقاومة، تتواصل المقاومة الأسطورية لمقاتلي الكريلا، جيش الاحتلال التركي بالرغم من هجماته التي تنافي قوانين الحرب، لم يستطع تحقيق النصر على قواتنا التي تقاوم بإرادة آبوجية وعبر تكتيكات كريلا الحداثة الديمقراطية بقيادة فرقنا المتحركة، تتلقى ضربات قوية حيث أنها تلقي كامل ثقلها على استخدام القنابل المحرمة دولياً وكذلك الأسلحة الكيماوية، وبهذه الطريقة ترتكب جرائم حرب.

أسفرت 17 عملية لقوات الكريلا عن مقتل عشرة جنود أتراك على الأقل وجرح ثلاثة جنود آخرين وتدمير خندق لجيش ‏الاحتلال التركي، جيش الاحتلال التركي قصف ساحات المقاومة 25 مرة بالقنابل المحرمة وبالأسلحة الكيماوية، و4 مرات بالطائرات الحربية و29 مرة بالمروحيات الهجومية وبعشرات المرات بالمدافع وبقذائف الهاون والدبابات.

وهذه هي المعلومات الموسعة حول هذه العمليات وهذه الهجمات:

في إطار حملة صقور زاغروس الثورية في منطقة زاب:

في 4 تشرين الأول وفي الساعات 06:30 و 07:00 و 17:00 و 18:00 في ساحة المقاومة سيدا قصفت فرقنا المتحركة ستة مرات جنود الاحتلال التركي في محيط خنادق الحرب في ساحة الشهيد آكر، وفي الوقت نفسه وفي الساعة 10:00 و 15:20 نفذت عملية قنص ضد جنود الاحتلال التركي وخلال هذه العمليات تم تثبيت مقتل أربعة جنود أتراك.

في 4 تشرين الأول وفي الساعة 14:30 وفي ساجة المقاومة سيدا، نفذت قواتنا عملية نوعية ضد جنود الاحتلال الذين كانوا يتوجهون نحو خنادق الحرب في منطقة الشهيد آكر، واسفرت هذه العملية عن مقتل جنديين، وفي 5 تشرين الأول وفي الساعة 05:30 نفذت عملية نوعية ضد الجنود المتوجهين مرة أخرى نحو خنادق الحرب حيث اسفرت عن إصابة جنديين آخرين.

في إطار حملة صقور زاغروس الثورية في منطقة خاكورك:

في 4 تشرين الأول وفي الساعة 09:30 استهدفت فرقنا المتحركة مواقع جنود الاحتلال التركي في ساحة المقاومة في تلة الشهيد درويش في خاكورك، مما أسفر عن تدمير موقع لجنود الاحتلال ومقتل جنديين تركيين.

في 4 تشرين الأول وفي الساعة 09:30 استهدفت قواتنا جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة في تلة الشهيدة آخين في خاكورك، بالأسلحة الثقيلة.

في إطار حملة الشهيد سافاش مرعش الثورية في معركة خابور؛

في 3 تشرين الأول في الساعة 10:00، استهدفت فرقنا المتحركة جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة آمدية، بالأسلحة الثقيلة.

في 3 تشرين الأول في الساعة 15:35، نفذت فرقنا المتحركة عملية قنص ضد جيش الاحتلال في محيط خنادق الحرب ساحة المقاومة في تلة آمدية، مما أسفر عن إصابة جندي تركي.

في 4 تشرين الأول في الساعة 17:15، نفذت فرقنا المتحركة عملية قنص ضد جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي، مما أسفر عن مقتل جندي تركي.

في 4 تشرين الأول في الساعة 19:00، نفذت فرق وحدات المرأة الحرة المتحركة عملية قنص ضد جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي، مما أسفر عن مقتل جندي من جيش الاحتلال.

في 4 تشرين الأول في الساعة 20:30، استهدفت فرقنا المتحركة جنود الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي، بالأسلحة الثقيلة.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل والأسلحة الكيماوية المحظورة

في 4 تشرين الأول، قصف جيش الاحتلال خنادق الحرب في منطقة الشهيد فلات في ساحة المقاومة في سيدا 20 مرة بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية.

في 4 تشرين الأول، قصف جيش الاحتلال خنادق الحرب في ساحة المقاومة في تلة آمدية، وخنادق الحرب في منطقة الشهيد آكر في ساحة المقاومة في سيدا 5 مرات بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية.

هجمات جيش الاحتلال التركي؛

في 4 تشرين الأول، قصفت الطائرات الحربية التابعة للاحتلال 4 مرات حقول قرية كوزيه في كارى.

في 5 تشرين الأول، قصفت مروحيات هجومية 29 مرة ساحات المقاومة في تلة هكاري، تلة إف إم و تلة آمدية.

في 4 تشرين الأول، تعرضت ساحات المقاومة في تلة إف إم وجمجو للقصف عشرات المرات بالمدافع وقذائف الهاون والدبابات.

في 4 تشرين الأول، حامت الطائرة المسيرة في سماء ساحة المقاومة في تلة جودي.

في 4 تشرين الأول، قصفت القوات الإيرانية ساحات هورنيه و تلة بربزنيه في كوشينيه في خاكورك بالمدافع وقذائف الهاون.

في المكان الذي تم قصفه لم يكن يتواجد فيه مقاتلونا

أفادت بعض وسائل الإعلام في جنوب كردستان أنه في 4 تشرين الأول، نفذت الدولة التركية غارة جوية على منطقة شارباجار في السليمانية وزُعمت أن هناك مقاتلين اثنين من حزب العمال الكردستاني في الآلية التي تعرضت للهجوم، لكن في المكان الذي تم قصفه لم يكن يتواجد فيه مقاتلونا، ومع العلم أنه لا علاقة لنا بهم".

(ٍسـ)