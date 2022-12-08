​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي: جيش الاحتلال التركي قصف خنادق الحرب 12 مرة بالأسلحة الكيماوية

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (‏HPG‎‏) ‏اليوم بياناً، قال فيه: "قصف جيش الاحتلال التركي في 7 كانون الأول منذ الصباح وحتى المساء بلا توقف مواقع الكريلا في منطقة الشهيد بوطان في ساحة المقاومة جمجو 12 مرة بالأسلحة الكيماوية، في ذات الوقت قصفت الطائرات الحربية للاحتلال التركي ساحات المقاومة 8 مرات، وعشرات المرات بالمدافع وقذائف الهاون والدبابات والأسلحة الثقيلة".

وجاء في البيان حول عمليات الكريلا وهجمات الاحتلال ما يلي:

في إطار حملة الشهيد سافاش مرعش الثورية لمعركة خابور:

- في 7 كانون الأول وفي الساعة 08:30 استهدفت فرقنا المتحركة جنود العدو في تلة آمدية في ساحة المقاومة بالأسلحة نصف أوتوماتيكية، كما استهدفت فرقنا المتحركة في الساعة 16:30 جنود الاحتلال في ساحة المقاومة تلة جودي بالأسلحة الثقيلة.

في إطار حملة صقور زاغروس الثورية في منطقة خاكورك:

- في 7 كانون الأول وفي الساعة 17:00 استهدفت فرقنا المتحركة جنود الاحتلال في ساحة المقاومة تلة الشهيد شاهين بالأسلحة الثقيلة.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية:

- في 7 كانون الأول وفي ساعات الصباح الأولى وحتى المساء، قصف جيش الاحتلال التركي بلا هوادة خنادق الحرب في ساحة المقاومة جمجو في منطقة الشهيد بوطان 12 مرة بالأسلحة الكيماوية

هجمات جيش الاحتلال التركي

- في 7 كانون الأول، قصفت الطائرات الحربية لدولة الاحتلال التركي سهول كافيا في كارى ووادي آفاشين في آفاشين وساحات المقاومة في تلة بهار وتلة جودي 8 مرات.

- في 7 كانون الأول قصف جنود الاحتلال التركي ساحات المقاومة في جمجو وسيدا وتلة إف إم وتلة آمدية وتلة الشهيد حقي وتلة الشهيد كاموران عشرات المرات بالمدافع والدبابات وقذائف الهاون".

(ف)