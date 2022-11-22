​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي: جسّدن المقاومة في كل لحظة

كشف المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) عبر بيانٍ كتابيّ؛ اليوم الثلاثاء سجلّ أربعة مقاتلاتٍ من الكريلا استشهدن في متينا خلال هذا العام.

وجاء في نصّ البيان:

"تستمرّ مقاومتنا الملحميّة التي تلد أبطالاً عظماء كل يوم والتي ستُذكر على أنّها أكثر مرحلةٍ قيّمة في تاريخ حرية كردستان ضدّ الاحتلال؛ بقيادة رفاقنا ورفيقاتنا الشجعان الذين قاتلوا ببسالة وارتقوا إلى مرتبة الشهادة. لقد اصطدمت المخططات الاحتلاليّة والاستبداديّة للعدو في مناطق مقاومة ورخليه، شكفتا برينداران، كري جودي وكري هاكاري بالمقاومة التاريخية وسقطت. فقد وجّهت المقاومة التي قادها رفاقنا الأبطال ضرباتٍ موجعةً للعدو وجعلته يصل إلى حالة من الانسداد والعجز في المناطق التي أراد احتلالها. وقد دحرت المقاومة التاريخية التي قادتها القياديّة الطليعية سما أيلول في قواتنا وكل من رفيقاتنا آرجين، ليلاف وآفاشين مخططات العدو في منطقة متينا. فقد تصدّت رفيقاتنا الأربعة لهجمات العدو في كل لحظة وبذلن بالإيمان بدور تكتيك كريلا العصر الجديد عبر فرق الكريلا المتحرّكة جهوداً لا مثيل لها لتعزيز هذه الفرق. وقد نفّذت رفيقاتنا هؤلاء العديد من العمليات ضدّ العدو في فرق الكريلا المتحركة وأدّين مهمّتهنّ في هذا العصر. ونحن بوصفنا رفاق ورفيقات لهنّ نتعهّد بمواصلة نضالهنّ وتحقيق الانتصار لمقاومتهنّ بالشكل اللائق".

سجل الشهيدات بحسب البيان كالتالي:

الاسم الحركي: سما أيلول

الاسم والكنية: فاطمة مارانغوز

مكان الولادة: آمد

اسم الأم ـ الأب: عائشة ـ خضر

تاريخ ومكان الاستشهاد: 18 آب 2022/ متينا

الاسم الحركي: آرجين جودي

الاسم والكنية: زينب دال

مكان الولادة: شرنَخ

اسم الأم ـ الأب: ثريا ـ بدري

تاريخ ومكان الاستشهاد: 18 آب 2022/ متينا

الاسم الحركي: ليلاف جيندا

الاسم والكنية: ليلوز أوزكان

مكان الولادة: قامشلو

اسم الأم ـ الأب: جيهان ـ آمد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 19 أيلول 2022/ متينا

الاسم الحركي: آفاشين زاغروس

الاسم والكنية: مدريكا بصراوي

مكان الولادة: كوباني

اسم الأم ـ الأب: صالحة ـ عبد القادر

تاريخ ومكان الاستشهاد: 24 أيلول 2022/ متينا

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