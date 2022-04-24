​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي: الاحتلال التركي يستخدم الغازات السامة في مناطق المقاومة

أوضح المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي أن جيش الاحتلال التركي استخدم الغازات السامة ضد مواقع الكريلا في مناطق المقاومة في كوروجحرو، ورخليه، الشهيد شاهين، كونيشكا وتل أورتي

وقال المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي في بيانه:

" المحتلون الذين تلقوا ضربات قوية نتيجة العمليات الفعالة لقواتنا استخدموا الغازات السامة ضد المواقع في مناطق المقاومة في كوروجحرو، ورخليه، الشهيد شاهين، كونيشكا وكري أورتي.

ولأن الغازات السامة لم تحقق نتيجة لجؤوا إلى استخدام الغازات الكيماوية الصفراء.

ما تزال مقاومة قواتنا والحرب والاشتباكات مستمرة."

المصدر: ANF