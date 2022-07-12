​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي: الاحتلال التركي قصف ساحات المقاومة في باشور 16 مرة بالأسلحة الكيماوية- تم التحديث  

قال المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG، في بيان كتابي نشره اليوم الثلاثاء، إن العمليات التي ينفذها كريلا حرية كردستان بروح مقاومة 14 تموز مستمرة.

وكشف مقتل 3 من جنود الاحتلال التركي في عمليات الفرق المتحركة لقوات الكريلا التي أسفرت أيضاً عن إعطاب مسيّرتين للاحتلال من نوع درون.

أكد المركز الإعلامي في بيانه أن الاحتلال التركي قصف ساحات المقاومة في مناطق الدفاع المشروع بباشور (جنوب كردستان)، 16 مرة بالأسلحة الكيماوية والمتفجرات، و23 مرة بالطائرات الحربية، و6 مرات بالمروحيات، وعشرات المرات بقذائف الأوبيس والهاون.

تفاصيل العمليات والهجمات كالتالي:

في سياق حملة صقور زاغروس الثورية في منطقة زاب:

في الـ 11 من تموز الجاري وفي الساعة 05:30 أعطبت قواتنا طائرتي درون (مسيّرتان) كانتا تحلقان فوق منطقة زاب.

في سياق حملة الشهيد سافاش ماراش الثورية في معركة خابور:

في الـ 11 من تموز الجاري وفي الساعة 17:30 نفّذت فرقنا المتحركة في وحدات المرأة الحرّة- ستار عملية قنصٍ ضد جنود الاحتلال التركي في منطقة المقاومة في كري جودي. إذ استهدفت العملية خيمةً عسكرية وأسفرت عن مقتل جنديين تركيين كانا بداخلها.

وقد أسفرت عملية قنصٍ نفّذتها قواتنا ضد جيش الاحتلال التركي في منطقة المقاومة في كري آمديه حوالي الساعة 05:00 من يوم الـ 12 تموز الجاري عن مقتل جنديٍ تركي.

(ر)