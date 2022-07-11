​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي: الاحتلال التركي استخدم قنابل الفوسفور في جنوب كردستان

أكد المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، خلال بيان كتابي أصدره اليوم الإثنين، أن الاحتلال التركي استخدم قنابل الفوسفور المحرمة دولياً.

وقال في بيانه: "المحتلين الذين لم يستطيعوا الصمود في وجه مقاومة الكريلا قصفوا في ساحات المقاومة بمناطق الدفاع المشروع بقنابل غاز الفوسفور، وقصفوها أيضاً 20 مرة بالأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً والمتفجرات، و9 مرات بالطائرات الحربية".

كما كشف المركز في بيانه مقتل 8 من جنود الاحتلال التركي وتدمير موقع للاحتلال، وذلك ضمن سلسلة عمليات نوعية نفذها مقاتلو ومقاتلات الكريلا ضد الاحتلال التركي، بروح مقاومة 14 تموز.

(س ر)