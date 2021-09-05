​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي: الاحتلال التركي استخدم الغاز السام 17 مرة خلال يومين

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم، بيانًا بصدد هجمات الاحتلال التركي التي استهدفت منطقة آفاشين ومحيطها في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى مناطق غاري وزاب ومتينا.

وجاء في نص البيان:

آفاشين

" في إطار المقاومة الثورية في ساحة ورخليه في آفاشين؛ شن الاحتلال التركي في 4 أيلول الجاري بين الساعة 19:30 – 21:10 وفي 5 أيلول في تمام الساعة 07:00 17 هجومًا على ساحة مقاومة ورخليه بواسطة الغازات السامة والمتفجرات، وبعد قصف مكثف حاول جنود الاحتلال التركي التقدم باتجاه منطقة المقاومة، وتزامنًا مع هذه المحاولة تدخل مقاتلونا المقاومين في ورخليه وأجبروا جيش الاحتلال التركي على الانسحاب من المنطقة.

فيما يستمر تحليق الطائرات المسيّرة والاستطلاع التابعة لجيش الاحتلال التركي في سماء ساحة المقاومة.

غاري

وفي 4 أيلول الجاري بين الساعة 09:30 – 10:00 تعرضت قرية كوزي وساحة كافيا الواقعة في منطقة غاري لقصف طائرات الاحتلال التركي.

وفي التاريخ ذاته، بين الساعة 23:20 – 01:30 حلقت مروحية تركية في سماء ساحة مرفانوس وطابورا عربان وكري سبي وكري صور وكري سليمان الواقعة في منطقة آفاشين.

زاب

قصف جيش الاحتلال التركي في 4 أيول بين الساعة 09:30 – 19:30 ساحة جمجو وقرية رنجباراخا التابعة لمنطقة زاب بواسطة المدافع من مخافره على الخط الحدودي.

متينا

وفي مساء التاريخ نفسه، استهدف جيش الاحتلال التركي كل من سفوح تل زندورا التابعة لناحية كانيه ماسي، بالإضافة إلى محيط قرية هرور التابعة لناحية آميدية في منطقة متينا، بقذائف الهاون والمدافع من مخافره الواقعة على الخط الحدودي.

الغارات الجوية

قصفت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال التركي، اليوم 5 أيلول، في تمام الساعة 08:30 ساحة جبل رش التابعة لمنطقة زاب.

(سـ)