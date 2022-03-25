​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرة تنفذ عملية نوعية ضد الاحتلال التركي في منطقة زاب

ونقلاً عن وكالة روج نيوز، أن قوات الدفاع الشعبي (HPG) ووحدات المرأة الحرة (YJA Star) نفذت عملية نوعية ضد جيش الاحتلال التركي باستخدام الأسلحة الثقيلة، حيث أسفرت عن مقتل جندي من جيش الاحتلال التركي وتدمير خندقين.

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً حول العملية النوعية التي نفذتها قوات الكريلا في منطقة زاب، جاء فيه:

في إطار حملة صقور زاغروس الثورية في منطقة زاب:

ـ في الرابع والعشرين من آذار وفي الساعة 00:10 نفذت قواتنا عملية من جهتين ضد جيش الاحتلال التركي في قلعة بدويه باستخدام الأسلحة الثقيلة، مما أسفرت عن مقتل جندي من جيش الاحتلال وتدمير خندقين، وقد نفذت هذه العملية استذكاراً لشهداء أسبوع البطولة في 21-28 آذار، وجميع شهداء كردستان.

ـ وفي التاريخ نفسه وفي الساعة 17:40 قصفت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال التركي ثلاث مرات ساحة تل بهار، شهيد شاهين وشهيد رستم في منطقة زاب، وفي نفس اليوم الساعة 18:00 قصفت المخافر الحدودية ساحة تل أف أم (FM) بواسطة المدافع.

ـ في الرابع والعشرين من آذار وفي الساعة 17:30 قصفت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال التركي محيط نهر لولان في منطقة خاكورك.

ـ وفي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من آذار قصفت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال التركي 4 مرات محيط تل هكاري في منطقة متينا.

(م ح)