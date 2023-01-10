​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تؤكد مقتل 3 من جنود الاحتلال التركي في زاب

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً، أكد فيه مقتل 3 من جنود الاحتلال التركي في زاب، جاء في نصه:

"قضت قواتنا في منطقة زاب خلال عملياتها، على ثلاثة جنود من جيش الاحتلال التركي، وقصف جيش الاحتلال التركي مرة واحدة بالأسلحة الكيماوية خنادق المقاومة للكريلا، وأحرق مواد بلاستيكية وإطارات سيارات أمام خنادق المقاومة وبعث الدخان السام نحو الخنادق، وفي الوقت نفسه قام بالقصف عشرات المرات بالمدافع والأسلحة الثقيلة.

المعلومات الموسعة حول العمليات والهجمات كالتالي:

ضمن إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة زاب:

ـ 9 كانون الثاني في الساعة 09:40 وبالقرب من ساحة جمجو في شيلادزي التابعة لناحية آمدية، استهدفت قواتنا المتحركة جنود الاحتلال مرتين بالأسلحة الثقيلة، وأسفرت عن مقتل اثنين من جنود الاحتلال.

ـ 9 كانون الثاني في الساعة 11:00 بالقرب من ساحة جمجو في شيلادزي التابعة لناحية آمدية، استهدفت قواتنا المتحركة جنود الاحتلال مرة واحدة خلال عملية قنص، وأسفرت عن مقتل جندي واحد من جنود جيش الاحتلال التركي.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية:

ـ 9 كانون الثاني في الساعة 16:30، قصفت خنادق المقاومة للكريلا بالقرب من ساحة جمجو في شيلادزي التابعة لناحية آمدية، مرة واحدة بالأسلحة الكيماوية، وفي الوقت نفسه قاموا بإحراق مواد بلاستيكية وإطارات سيارات أمام خنادق المقاومة وبعث الدخان السام نحو الخنادق.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

ـ 9 كانون الثاني قصفت تلة أف أم وخنادق الكريلا بالقرب من ساحة جمجو في شيلادزي التابعة لناحية آمدية عشرات المرات بالمدافع والأسلحة الثقيلة".

(ل م)