​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تؤكد أن المقاومة مستمرة وتكشف سجل 3 مقاتلين

أصدر المركز الإعلامي للقوات الدفاع الشعبي HPG، اليوم، بياناً إلى الرأي العام، كشف فيه سجل ثلاثة مقاتلين.

وجاء في البيان: "تستمر المقاومة الملحمية التي يبديها مقاتلو حرية كردستان في مناطق الدفاع المشروع ضد الاحتلال التركي، واستشهد رفاقنا روجهات وروجدا وشورش، الذين خلقوا المستقبل الحر عبر نضالهم، خلال هجوم للعدو في منطقة متينا، بداية؛ وقبل كل شيء، نقدّم تعازينا لعائلة القائد الشجاع في الأوقات الصعبة روجهات حبش، وابنة شعبنا الشجاعة، روجدا، والابن الشجاع لشعبنا العربي شورش، ولكافة أبناء شعبنا الكردي والعربي، ونجدد عهدنا بأن نبقى أوفياء لذكريات شهدائنا الأبرار ونؤكد أننا سنحقق أهدافهم بكل تأكيد.

سجلّ الشهداء كالآتي:

الاسم الحركي: روجهات حبش

الاسم والنسبة: مجيد محمودي

مكان الولادة: كوتول

اسم الأم - الأب: زبيدة - حسن

تاريخ ومكان الاستشهاد: تموز 2023/ متينا.

الاسم الحركي: روجدا ديلان دمهات

الاسم والنسبة: كزبان اكشن

مكان الولادة: بدليس

اسم الأم - الأب: سعادات – شمس الدين

تاريخ ومكان الاستشهاد: تموز 2023/ متينا.

الاسم الحركي: شورش سرهلدان

الاسم والنسبة: صالح سليمان عرب

مكان الولادة: الحسكة

اسم الأم - الأب: هيام - سليمان

تاريخ ومكان الاستشهاد: حزيران 2023".

(أ ب)