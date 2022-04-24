​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تتبنى العملية التي استهدفت ثكنات جيش الاحتلال التركي في شيلادزه

بيّن قائد وحدة الانتقام للشهيد بدران كوندكرمو، أن قواتهم استهدفت ثكنة سيرا للدولة التركية المحتلة بالصواريخ في ٢٢ نسيان عام ٢٠٢٢ الساعة ١٢:٣٠.

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"استهدفت قواتنا ثكنة سيرا للدولة التركية المحتلة الفاشية قاتلة شعبنا، في مدينة شيلادزه في باشور كردستان.

لقد تم تدمير ثكنة الدولة التركية المحتلة بشكل كامل بعد استهدافها بالصواريخ، وقتل جميع الجنود الموجودين فيها.

لقد بادرت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني في شيلادزه لمساعدة جنود الاحتلال التركي لإنقاذ الجنود الموتى والجرحى في الثكنة. بعد تنكرهم باللباس المدني.

لقد شاهد الجميع كيف قاموا بمساعدة جنود الاحتلال التركي"

كما قال قائد وحدة الانتقام "ليعلم الأصدقاء والأعداء جميعاً بأننا لن نسمح بالخيانة والتواطؤ مع العدو في أي قطعة من كردستان.

وأضاف "حتماً سنأخذ بثأر شعبنا وشهدائنا، لقد نُفذت هذه العملية من قبل فريق الانتقام للشهيد سيدار، من أجل الاستذكار والانتقام لقائدنا الشهيد بدران كوندكرمو. في ذكرى استشهاده".

المصدر: ANF