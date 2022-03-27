​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تستذكر ثلاثة مقاتلين ومقاتلات استشهدوا في هركول

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي خلال بياناً استذكر فيه المقاتلين، نودا، كندال وكارزان، الذين استشهدوا في أيلول ٢٠٢١ في هركول أثناء هجمات الدولة التركية المحتلة.

وجاء في نصّ البيان:

"استشهد رفاقنا الثلاثة، نودا كندال وكارزان خلال الهجمات التي شنّها جيش الاحتلال التركي على منطقة نافسر في هركول في ١٨ من أيلول عام ٢٠٢١. لقد عبر رفاقنا الثلاثة إلى منطقة بوطان بإصرارٍ وجهدٍ كبيرين، من أجل الرد على هجمات العدو على مقاتلينا، مقاتلي الحرية. لقد أدوا دورهم التاريخي، وانضموا لقافلة الشهداء بموقفهم البطولي هذا. سوف نلبي المسؤولية الثورية التي أوكلها إلينا رفاقنا الغاليين، ونحيي موقفهم وذكراهم من خلال تصعيد النضال، ونجدد عهدنا لهم على هذا الأساس".

وسجل الشهداء بحسب البيان:

الاسم الحركي: نودا سمبول

الاسم والكنية: أفين أرسلان

مكان الولادة: جولميرغ

اسم الأم/الأب: نجيبة/خليل

تاريخ ومكان الاستشهاد: ١٨ أيلول عام ٢٠٢١/ هركول



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الاسم الحركي: كندال آزاد

الاسم والكنية: مظلوم مات

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم/الأب: سلامة/محمد نعيم

تاريخ ومكان الاستشهاد: ١٨ أيلول عام ٢٠٢١/ هركول

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الاسم الحركي: كارزان ساسون

الاسم والكنية: كوبيلاي آجيت

مكان الولادة: اسطنبول

اسم الأم/الأب: كولتَن/محمد جان

تاريخ ومكان الاستشهاد: ١٨ أيلول عام ٢٠٢١/ هركول

(ر)