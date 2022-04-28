​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تستذكر خمس مقاتلات استشهدن في كاتو

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي اليوم الخميس، بياناً كتابياً، استذكر فيه 5 من مقاتلاتها اللواتي استشهدن عام 2017 في كاتو.

وجاء في نص البيان:

"أطلق الجيش التركي المحتل في الـ 19 من نيسان عام 2017، عملية موسعة على جبال كاتو في منطقة بَلك. مما أسفر عن وقوع اشتباكات واستشهاد رفيقاتنا؛ روزا وخويندا وستيرك وزيلان وآرين، بعد أن قاتلن ببسالة. نستذكر بإجلال رفيقاتنا الشهيدات في الذكرى السنوية لاستشهادهن".

سجل الشهيدات بحسب البيان هو:

الاسم الحركي: روزا هيلين

الاسم والكنية: مردية آديبلي

مكان الولادة: ميردين

اسم الأم - الأب: كولشى ـ مينور

تاريخ ومكان الاستشهاد: نيسان 2017 كاتو جيركا

الاسم الحركي: خويندا كاتو

الاسم والكنية: خديجة آيكوت

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم - الأب: جميلة - رمضان

تاريخ ومكان الاستشهاد: نيسان 2017 كاتو جيركا

الاسم الحركي: ستيرك عفرين

الاسم والكنية: حميدة محمد

مكان الولادة: عفرين

اسم الأم - الأب: عزيمة - جمال

تاريخ ومكان الاستشهاد: 2017 كاتو جيركا

الاسم الحركي: زيلان قرَج داغ

الاسم والكنية: زينت جيلان

مكان الولادة: آمد

اسم الأم - الأب: بوزي - فاتح

تاريخ ومكان الاستشهاد: نيسان 2017 كاتو جيركا

الاسم الحركي: آرين قرَج داغ

الاسم والكنية: مدينة تيلكي

مكان الولادة: آمد

اسم الأم - الأب: كوجر- حسن

تاريخ ومكان الاستشهاد: نيسان 2017 كاتو جيركا

(ر)