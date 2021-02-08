​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تستذكر أربعة من مقاتليها استشهدوا في آفا شين

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بيانًا بخصوص الكريلا الشهداء في آفا شين، وجاء فيه:

"قصفت طائرات جيش الاحتلال التركي مناطق آفا شين في الأول من شهر تموز يوليو 2019، وعلى إثرها استشهد كل من رفاقنا آكر وهوزان وماهر وسنار.

وتستمر المقاومة الأسطورية والنضال يومًا بعد يوم، حيث يتم تقديم التضحيات الكبيرة في هذا الطريق، نحن نعلم أن المكتسبات الكبيرة تتم عبر تضحيات كبيرة، وحركة التحرر الكردستانية بفضل مقاتليها الشجعان أمثال آكر وهوزان وماهر وسنار‏، أصبحت حصنًا منيعًا للحرية، والأبطال الشجعان في كردستان يناضلون بوفاء من أجل تحرير كردستان وشعوبها من الاحتلال، حيث يوجه الكريلا الأبطال ضربات موجعة لجيش الاحتلال التركي في كثير من ساحات ومناطق الدفاع المشروع، حسب التكتيكات الحديثة لحرب الكريلا في 2020 وإحدى هذه الساحات هي منطقة آفا شين، وتم قيادة هذه المرحلة من قبل الرفيق القيادي آكر كابار، حيث وجه ضربات موجعة للاحتلال التركي.

بداية نعزي أسر رفاقنا الشهداء آكر وهوزان وماهر وسنار، المقاتلين الشجعان في الثورة الكردستانية، كما نعزي عموم الشعب الكردستاني الوطني، ونجدد عهدنا لهم بالسير على خطاهم حتى تحقيق النصر ونيل الحرية.

وسجل الرفاق الشهداء كالتالي:

الاسم الحركي: آكر كابار

الاسم والكنية: حسين جنكا

مكان الولادة: سردشت

اسم الأم والأب: رحمان ـ دولت

مكان وتاريخ الاستشهاد: 11 تموز 2019 / آفا شين

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الاسم الحركي: ماهر شرفان

الاسم والكنية: مظلوم آبي

مكان الولاد ة: وان

اسم الأم والأب: نافرز ـ قاسم

مكان وتاريخ الاستشهاد: 11 تموز 2019 / آفا شين

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الاسم والكنية: سنار ديريك

الاسم والكنية: جتين تمل

مكان الولادة: ديريك

اسم الأم والأب: مكية ـ عبد الرحمن

مكان وتاريخ الاستشهاد: 11 تموز 2019 / آفا شين

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الاسم الحركي: هوزان سركفت

الاسم والكنية: عادل رسولي

مكان الولادة: ديوان دره

اسم الأم والأب: خاور حميدي ـ علي

مكان وتاريخ الاستشهاد: 11 تموز 2019 / آفا شين".

(م)