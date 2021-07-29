​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تستذكر 6 من مقاتليها استشهدوا في بوتان

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً، استذكر فيه 6 من مقاتليها استشهدوا في 2017 في بوتان، وجاء في البيان:

“بدأ الاحتلال التركي بتاريخ 29 تموز 2017 عملية واسعة النطاق في ساحة تحتا رشي بناحية شاخي التابعة لولاية وان، وبعد معارك عنيفة بين قواتنا وجيش الاحتلال التركي، التحق رفاقنا توبراك، سرحد، سردار، علي جيجك، بوتان، شورش بقافلة الشهداء، والذين أصبحوا مصدراً عظيماً لمعنويات شعبنا ورفاقنا، نستذكر رفاقنا الأعزاء بكل إجلال واحترام في ذكرى السنوية لاستشهادهم.

وإليكم سجل الرفاق الشهداء:

الاسم الحركي: توبراك كفر

الاسم والنسبة: باران شاهين أوغلو

محل الولادة: جولمرك

اسم الام والاب: بريزات ـ محمود

تاريخ ومحل الاستشهاد: 29 تموز 2017/ بوتان

الاسم الحركي: سرحد جولمرك

الاسم والنسبة: حبيب بالا

محل الولادة: جولمرك

اسم الام والاب: زولفي ـ حاجي

تاريخ ومحل الاستشهاد: 29 تموز 2017/ بوتان

الاسم الحركي: سردار جودي

الاسم والنسبة: شريف آكدوغان

محل الولادة: جولمرك

اسم الام والاب: فضيلة ـ علي

تاريخ ومحل الاستشهاد: 29 تموز 2017/ بوتان

الاسم الحركي: علي جيجك هزخ

الاسم والنسبة: ذكي شامان

محل الولادة: ماردين

اسم الام والاب: هافاهان ـ توفيق

تاريخ ومحل الاستشهاد: 29 تموز 2017/ بوتان

الاسم الحركي: بوتان غرزان

الاسم والنسبة: كاجين جونري

محل الولادة: سيرت

تاريخ ومحل الاستشهاد: 29 تموز 2017/ بوتان

الاسم الحركي: شورش خنس

الاسم والنسبة: اورهان كانار

محل الولادة: أرضروم

تاريخ ومحل الاستشهاد: 29 تموز 2017/ بوتان

شهدت جبال بوتان والتي كانت شاهدة لتسطير الآلاف من الملاحم البطولية، في 29 تموز 2017 مقاومة رفاقنا الأبطال في ساحة تحتا رشي، بانتصار ثورة الحرية الكردستانية سنحقق طموحات وأهداف رفاقنا توبراك وسرحد وسردار وعلي جيجك وبوتان وأوريش، وعلى هذا الأساس فإننا نتقدم بأحر التعازي بداية للعوائل الوطنية الغالية لرفاقنا الشهداء ولشعب كردستان".

(م)