​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تستهدف سرب من مروحيات الاحتلال التركي في دهوك

واشار المركز الاعلامي إلى أن جيش الاحتلال التركي استقدمت 10 مروحيات الليلة الماضية وصعدت من هجومها على منطقة كوري جهرو”.

وأكد أن “قواتهم وجهت ضربات قوية للمروحيات التركية في قاعدة سريه في شيلادزي، وألحقت إصابات قوية بالمروحيات والحقت اضرار جسيمة بإحداها”.

وأضاف المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي أن قواتها “وجهت ضربة لمروحية كانت تحاول الهبوط في قاعدة سيري في شيلادزي لانتشال القتلى والجرحى من الجنود”.

هذا ويشن جيش الاحتلال التركي منذ 17 نيسان الجاري، هجمات واسعة على مناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان، بتواطؤ من الحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث زار رئيس حكومة جنوب كردستان مسرور البارزاني تركيا في الـ 15 من نيسان الجاري، والتقى بالرئيس التركي رجب أردوغان ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية لمنظومة المجتمع الكردستاني قد أعلنت في الـ26 آذار/ مارس 2022، أن دولة الاحتلال تخطط لشن هجوم على جنوب كردستان بالتعاون مع الديمقراطي الكردستاني.

وأثارت هجمات دولة الاحتلال التركي ردود أفعال غاضبة في الشارع العراقي، حيث استنكر جميع القوى السياسية الهجمات التركية على مناطق إقليم كردستان، كما وطالبت وزارة الخارجية العراقية القوات التركية بالانسحاب الكامل من الأراضي العراقية.

المصدر: روج نيوز