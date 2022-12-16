​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تقضي على أربعة محتلين وتدمر موقعاً عسكريا

أصدر المركز الاعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً حول آخر التطورات والمستجدات قال فيه: “قُتل أربعة محتلين وتم تدمير موقع عسكري ونظام كاميرا لرصد الحركة خلال العمليات التي نفذتها قواتنا.

بينما قام جيش الاحتلال التركي بقصف جبهات المقاومة 15 مرة بالأسلحة الكيمياوية وثلاث مرات بالقنابل المحظورة، وأربعة مرات بالطائرات، وعشرات المرات بالقذائف المدفعية والهاون والدبابات والأسلحة الثقيلة.

وفيما يلي معلومات أوسع حول عمليات الكريلا وهجمات الاحتلال:

في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة زاب:

في 15 كانون الأول، تم تنفيذ عدة عمليات ضد جيش الاحتلال التركي في محيط قرية سيدا ومنطقة جمجو في شيلادزه بناحية آميدية. وأتت العمليات على الشكل التالي:

عند الساعة 07.00، والساعة 19.20، قنصت فرقنا المتحركة جنود الاحتلال وقتلت اثنين منهم.

عند الساعة 08.30، و13.30، و14.00، و15.30، استهدفت فرقنا المتحركة جنود الاحتلال خمس مرات بالأسلحة الفردية والثقيلة.

وعند الظهيرة، نفذت قواتنا عملية تفجير ضد جنود الاحتلال الذين حاولوا التقدم نحو جبهات المقاومة لقوات الكريلا، مما أسفر عن مقتل أحدهم.

كما تمكنت قوات المرأة الحرة YJA Star، عند الظهيرة، من تدمير نظام كاميرا لرصد الحركة كان قد نصبها الاحتلال في محيط جبهات المقاومة.

في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة خاكوركه:

في 15 كانون الأول عند الساعة 16.30، استهدفت فرقنا المتحركة جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة تلة الشهيد شاهان بالأسلحة الثقيلة وقتلت أحدهم ودمرت موقعاً لهم.

هجمات الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيمياوية:

في 15 كانون الأول ما بين الساعة 08.30 والساعة 16.00، قصف العدو جبهات المقاومة لقوات الكريلا في ناحية شيلادزه بمنطقة آميدية بالقرب من منطقة جمجو، 15 مرة بالأسلحة الكيمياوية وثلاث مرات بالقنابل المحظورة. وفي الوقت ذاته، أحرق الاحتلال المواد البلاستيكية وعجلات العربات وأرسل دخانها السام نحو جبهات المقاومة للكريلا.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

في 15 كانون الأول، تم قصف ساحة وادي لولان وخاكوركه وساحة المقاومة تلة جودي أربع مرات بالطائرات الحربية.

في 15 و16 كانون الأول، تم قصف ساحات المقاومة؛ جمجو، وسيدا، وتلة اف ام، وساحات تلة الشهيد حقي، تلة الشهيد كاموران في خاكوركه، ووادي لولان بعشرات القذائف المدفعية والهاون والدبابات والأسلحة الثقيلة”.

(م)