​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تقضي على 8 من جنود الاحتلال التركي عبر عمليتين

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي اليوم بياناً حول العمليات الأخيرة التي نفذتها قواتها ضد جيش الاحتلال التركي، وقال في نص البيان:

"في إطار حملة حفتانين الثورية، نفذت وحدات ستار في السابع عشر من آب الجاري وفي تمام الساعة السابعة صباحاً بتوقيت كردستان، عملية نوعية ضد جيش الاحتلال التركي في ساحة نافسرا في منطقة خانتور. خلال العملية استهدفت قوات ستار تحصينات العدو التركي. وأسفرت العملية عن مقتل سبعة جنود.

وفي إطار حملة الشهيدين باغر ورونيا، نفذت قوات الكريلا عملية في السابع عشر من آب الجاري في تمام الساعة السادسة صباحاً في منطقة جلى بولاية جولمرك استهدفوا فيها جنود الاحتلال التركي على تلة شكرى. وأسفرت العملية عن مقتل جندي تركي.

وتم تنفيذ العمليتين استذكاراً للكريلا عكيد كرزان واثنين من ضباط الجيش العراقي الذين استشهدوا في غارة جوية لجيش الاحتلال التركي".

المصدر: ANF