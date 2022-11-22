​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تقضي على 6 من جنود الاحتلال التركي

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم، بياناً إلى الرأي العام حول هجمات دولة الاحتلال التركي والعمليات النوعية التي نفذتها قوات الكريلا ضد الاحتلال في مناطق المقاومة، جاء فيه:

"أسفرت العمليات التي نفذها مقاتلونا ضد جيش الاحتلال التركي عن مقتل 6 جنود أتراك، فيما قصف جيش الاحتلال ساحات المقاومة 8 مرات بالقنابل المحظورة، و7 مرات بالأسلحة الكيماوية، كما قصف ساحات المقاومة 4 مرات بالطائرات الحربية و32 مرة بالمروحيات الهجومية وعشرات المرات بالمدافع وقذائف الهاون والدبابات والأسلحة الثقيلة.

المعلومات التفصيلية حول العمليات والهجمات:

في إطار حملة صقور زاغروس الثورية في منطقة زاب

في 21 تشرين الثاني، في الساعة بين 12:00 و 15:00، استهدفت قواتنا جيش الاحتلال التركي الذي حاول الدخول إلى خنادق الحرب في منطقة الشهيد فلات في ساحة المقاومة بمنطقة الشهيد فدكار في جمجو، حيث أُجبر العدو على الانسحاب إلى حد ما.

في 21 تشرين الثاني، في الساعة 09:30، استهدفت فرق الكريلا المتحركة جنود الاحتلال الذين كانوا يقطعون الأشجار في ساحة المقاومة في منطقة الشهيد عادل في جمجو، بالأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن مقتل جنديين تركيين.

في إطار حملة الشهيد سافاش مرعش في معركة خابور

في 21 تشرين الثاني في الساعة 08:00، نفذت فرق وحدات المرأة المتحركة عملية قنص ضد جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي، ما أسفر عن مقتل جندي تركي.

في 21 تشرين الثاني في الساعة 08:40، استهدفت فرق وحدات المرأة المتحركة جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي بالأسلحة الثقيلة.

في 21 تشرين الثاني، في الساعة 12:30، نفذت قواتنا عمليتين نوعيتين ضد جيش الاحتلال الذين توجهوا إلى خنادق الحرب في منطقة الشهيد يونس في ساحة المقاومة في تلة جودي، ما أسفر عن مقتل جنديين تركيين.

في ظهيرة 21 تشرين الثاني، نفذت فرق الكريلا المتحركة عملية قنص ضد جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي، ما أسفر عن مقتل جندي تركي.

في 21 تشرين الثاني في الساعة 20:00، استهدفت فرق الكريلا المتحركة مروحية هجومية التي حاولت إنزال الجنود في ساحة المقاومة في تلة جودي، ومع استهداف قواتنا أُجبرت المروحية على مغادرة المنطقة.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيماوية

في 21 تشرين الثاني، قصف جيش الاحتلال خنادق الحرب في منطقة الشهيد يونس في ساحة المقاومة في تلة جودي 4 مرات، وخنادق الحرب في منطقة الشهيد بوطان في ساحة المقاومة في جمجو مرتين، وخنادق الحرب في منطقة الشهيد فلات في ساحة المقاومة في سيدا مرة، وخنادق الحرب في منطقة الشهيد إيريش في ساحة المقاومة في الشهيد فدكار بالقنابل المحظورة مرة.

في 21 تشرين الثاني، قصف جيش الاحتلال خنادق الحرب في منطقة الشهيد فلات في ساحة المقاومة في سيدا مرتين، وخنادق الحرب في منطقة الشهيد إيريش في ساحة المقاومة في الشهيد فدكار بالأسلحة الكيماوية 5 مرات.

هجمات جيش الاحتلال التركي

في 21 تشرين الثاني، قصفت الطائرات الحربية ساحة المقاومة في ساجا4 مرات.

في 21 تشرين الثاني، قصفت مروحيات هجومية ساحات المقاومة في كوري جارو، وساجا، وتلة آمدية وتلة جودي 32 مرة.

في 21 تشرين الثاني، قصف جيش الاحتلال ساحات المقاومة في سيدا، وساجا، وتلة آمدية وتلة إف إم عشرات المرات بالمدافع، وقذائف الهاون، والدبابات والأسلحة الثقيلة.

في 21 تشرين الثاني، حاول جيش الاحتلال تدمير خنادق الحرب في منطقة الشهيد سرخبون في ساحة المقاومة في جمجو، بالجرافات.

(ل م)