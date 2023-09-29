​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تقضي على 4 جنود للاحتلال التركي في زاب

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم، بياناً إلى الرأي العام، بخصوص العمليات التي نفذتها ضد جيش الاحتلال التركي، جاء في نصه:

"ـ يوم 28 أيلول الجاري في الساعة 11:05 و11:50، استهدفت قواتنا الكريلا جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي مرتين بواسطة الأسلحة الثقيلة.

وفي تاريخ نفسه، نفذت قواتنا في تمام الساعة 19:00، عملية قنص ضد جنود الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي، أسفرت العملية عن مقتل جندي تركي.

وفي تمام الساعة 19:30 و22:15، نفذت مقاتلاتنا في وحدات المرأة الحرة – ستار (YJA Star) عمليتي قنص ضد جنود العدو في ساحة المقاومة بتلة جودي، أسفرت عن مقتل جنديين تركيين.

وفي الساعة 20:30، استهدفت قواتنا جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة آمدية بتكتيك القنص، ما أدى إلى مقتل جندي تركي.

هجمات جيش الاحتلال بالقنابل المحظورة:

ـ 27 أيلول في الساعة 08:00، 12:00، 12:30، و14:30، استهدفت مسيّرات الاحتلال التركي المسلحة أنفاق الحرب في ساحة المقاومة بتلة جارجيله 4 مرات بالقنابل.

ـ 28 أيلول في الساعة 15:20 و16:40، قصفت مسيّرات الاحتلال التركي المسلحة أنفاق الحرب لقواتنا الكريلا في ساحة المقاومة بتلة آمدية في منطقة الشهيد دليل غرب زاب، 4 مرات على التوالي بالقنابل، وتدخلت قواتنا في هجمات هذه المسيّرات 3 مرات.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

في 28 أيلول، قصفت طائرات حربية تابعة لدولة الاحتلال التركي ساحة تلة هيوا في منطقة قنديل مرة واحدة.

وتعرضت كل من منطقة زاب، منطقة الشهيد دليل غرب زاب ومنطقة متينا لقصف مدافع الاحتلال التركي".

(ل م)