​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تقضي على 3 من جنود الاحتلال التركي والأخير يواصل استخدام الأسلحة الكيماوية

وبحسب المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، فقد نفذت الفرق المتحركة لمقاتلي الكريلا عمليات نوعية ضد جيش الاحتلال التركي في جمجمو التابعة لناحية شيلادزي بمناطق الدفاع المشروع، أسفرت عن مقتل 3 من جنود الاحتلال التركي".

مشيراً إلى أن "جيش الاحتلال التركي قصف ساحات المقاومة خلال يومي 27 و28 كانون الأول الجاري، عشرين مرة بالأسلحة الكيماوية وعشرات المرات بقذائف المدفعية والدبابات وأربع مرات بالطائرات الحربية.

المعلومات حول العمليات والهجمات:

في إطار حملة صقور زاغروس الثورية في منطقة زاب:

* في 28 كانون الأول وفي الساعة 10:30 والساعة 17:50، استهدفت قواتنا جنود الاحتلال التركي في ساحة جمجو في ناحية شيلادزه بآمدية، ثلاث مرات بالأسلحة الثقيلة، وأسفرت عن مقتل ثلاثة جنود على الأقل.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماوية والقنابل المحظورة

في 27 كانون الأول وفي الساعة 17:00 وحتى مساء يوم 28 من كانون الأول، قصف الاحتلال التركي ساحات المقاومة لمقاتلي الكريلا بالقرب من ساحة جمجمو في ناحية شيلادزي بآمدية عشرين مرة بالأسلحة الكيماوية، وفي الوقت نفسه أحرق جنود الاحتلال المواد البلاستيكية وإطارات السيارات وأرسلوا الدخان السام إلى داخل خنادق المقاومة. ‏

هجمات جيش الاحتلال التركي

في 28 كانون الأول قصفت الطائرات الحربية لدولة الاحتلال التركي ساحة دولا ميران في غاري وساحة نوروز في قنديل أربع مرات، وفي التاريخ نفسه، قصف جيش الاحتلال التركي خنادق المقاومة لمقاتلي الكريلا بالقرب من قرية سيدا وساحة جمجمو بناحية شيلادزي بآمدية عشرات المرات بالمدافع والدبابات والأسلحة الثقيلة".

(ل م)