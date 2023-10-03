​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تقضي على 13 جندياً تركياً في جنوب كردستان

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بياناً إلى الرأي العام، أكدت فيه مقتل 13 جندياً تركياً، في مناطق الدفاع مديا بجنوب كردستان، جاء في نصه:

"تلقت الدولة التركية القاتلة والمستبدة ضربة قوية من خلال العملية العظيمة التي نفذها رفيقانا روجهات وأردال، وهما مقاتلان فدائيان في كتيبة الخالدين، وبعدها شنت الدولة المستبدة هجمات شديدة، ولم تتكبد قواتنا أي خسائر في 21 قصفاً جوياً ولم يحقق العدو أي نتائج، حيث قصف جيش الاحتلال خنادق المقاومة 4 مرات بالمتفجرات المحظورة، و20 مرة بطائرات مسيّرة محملة بالمتفجرات وارتكب مرة أخرى جريمة حرب.

ونفذت قواتنا العديد من العمليات ضد هذه الهجمات البربرية، أسفرت عن مقتل 13 جندياً تركياً وإصابة 6 آخرين وتدمير 3 مواقع تابعة للاحتلال".

قدمت قوات الدفاع الشعبي (HPG) المعلومات التالية فيما يتعلق بعملياتها وهجمات جيش الاحتلال التركي:

"في 1 تشرين الأول في الساعة 09:00، نفذت قواتنا عملية قنص ضد جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي، أسفرت عن مقتل جندي تركي.

وفي الساعة 15:30 من التاريخ نفسه، استهدفت قواتنا جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جودي بالأسلحة الثقيلة.

ـ 2 تشرين الأول في الساعة 10:00، استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرة جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة آمدية بالأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن مقتل جنديين تركيين وإصابة 3 آخرين.

في التاريخ ذاته في الساعة 12:00 استهدفت فرق الكريلا المتحركة جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة آمدية بالأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن مقتل جنديين تركيين.

وفي الساعة 15:30، نفذت قواتنا عملية قنص ضد جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة آمدية، ما أسفر عن مقتل جندي تركي.

وفي التاريخ نفسه في الساعة 17:50، استهدفت مقاتلات وحدات المرأة الحرة جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة آمدية بالأسلحة النصف الآلية، ما أسفر عن مقتل جنديين تركيين.

ـ 28 أيلول في الساعة 15:30، استهدفت قواتنا جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جارجل بالأسلحة الثقيلة.

ـ 29 أيلول في الساعة 16:00، استهدفت قواتنا جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جارجل بالأسلحة الثقيلة.

ـ 1 تشرين الأول في الساعة 10:50، 11:50 و12:00، استهدفت قواتنا 3 مرات جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جارجل بالأسلحة الثقيلة.

وفي التاريخ ذاته في الساعة 16:00، 16:18، استهدفت قواتنا 5 مرات جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جارجل بالأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن مقتل 3 جنود أتراك وإصابة جندي آخر وتدمير 3 مواقع للاحتلال.

ـ 2 تشرين الأول في الساعة 15:00، استهدفت قواتنا جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة جارجل بالأسلحة الثقيلة.

وفي الساعة 16:30، نفذت قواتنا عملية ضد جنود الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة أورتي بتكتيكات التسلل، واستهدفت 7 جنود متجمعين معاً بالأسلحة الفردية وبشكل فعال من مسافة قريبة، ما أدى إلى مقتل 4 جنود أتراك بينهم ضابط، ونفذت هذه العملية من قبل مقاتلات وحدات المرأة الحرة ضد مؤامرة 9 تشرين الأول الدولية.

ـ 1 تشرين الأول في الساعة 14:15، استهدفت قواتنا جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة أورتي بالأسلحة الثقيلة.

وفي الساعة 12:50، استهدفت قواتنا جيش الاحتلال في ساحة المقاومة في تلة الشهيدة آخين بالأسلحة الثقيلة.

وفي الساعة 14:10، تم استهداف جنود العدو في ساحة المقاومة في تلة الشهيدة آخين بالأسلحة الثقيلة.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالغازات الكيماوية والمتفجرات المحظورة:

ـ 1 تشرين الأول، ما بين الساعة 08:00 و11:00، قصفت المسيّرات المحمّلة بالمتفجرات التابعة لدولة الاحتلال التركي ساحة المقاومة في تلة جودي في منطقة الشهيد دليل غرب زاب 4 مرات، وفي 2 تشرين الأول ما بين الساعة 08:00 و15:00، 16 مرة.

ـ 1 تشرين الأول في الساعة 17:30، قصف جيش الاحتلال مرة واحدة ساحة المقاومة في تلة جودي في منطقة الشهيد دليل غرب زاب بالمتفجرات المحظورة مرة، وفي 2 تشرين الأول ما بين الساعة 11:15، 11:45 و22:35، 3 مرات.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

في 3 أيلول و1 تشرين الأول، قصفت الطائرات الحربية التركي قرية شكيرا في منطقة غاري، وكانيسارك، ومناطق سهل كافيا، ومناق سنين ونهر لولان في منطقة خاكورك 5 مرات، وساحة المقاومة في تلة بهار في منطقة الشهيد دليل غرب زاب مرتين، وساحة قرية بيشيل، وقمة متينا في منطقة متينا 3 مرات، وساحات قرية سافاش، وساحة نوروز وقرية زركلي في منطقة قنديل 6 مرات.

كما تعرضت منطقة زاب، ومنطقة الشهيد دليل غرب زاب، وخاكورك ومتينا للقصف المدفعي".

(ل م)