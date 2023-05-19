​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تقضي على 13 جندي

أصدرت قوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً كتابياً إلى الرأي العام، أكدت فيه أن مقاتليها، وجهوا ضربات موجعة لقافلة جيش الاحتلال التركي التي خرجت في ريفي ناحية لجي بمنطقة آمد بباكور كردستان لتنفيذ عملية عسكرية.

وجاء في نصه:

"يحاول جيش الاحتلال التركي احتلال التل الواقع في منطقة الشهيد سرخبون بناحية لجي في منطقة آمدية والتمركز فيه، منذ بداية فصل الشتاء، وفي الوقت نفسه، بدأ ببناء الخنادق العسكرية في مناطق تل وادي جمعة، وقرية سيفرك، وقرية مدرسه وتل ميرك، وإلى جانب هذه المحاولات، يعمد إلى تنفيذ عملية عسكرية في الأشهر الستة الماضية، وينصب الكمائن.

وفي المنطقة نفسها، استهدفت قواتنا الكريلا يوم 30 نيسان المنصرم في الساعة 20:15 قافلة عسكرية للعدوان التركي بين قريتي ميرك وسيفرك، أثناء خروجها للقيام بعملية عسكرية، وأسفر الاستهداف عن تدمير عربة عسكرية ومقتل 13 جندي تركي.

استمرت عمليات الاحتلال التركي في المنطقة حتى الخامس من أيار وانتهت دون تحقيق أي نتائج.

بدأ جيش الاحتلال التركي في 10 أيار، عمليته العسكرية في المنطقة نفسها، واستشهد رفيقانا دلكش زاغروس وباور كوركماز نتيجة هجمات الاحتلال التركي.

اصطدم جيش الاحتلال التركي الذي هاجم ساحة المقاومة في تلة إف إم (FM)، يوم 16 أيار في تمام الساعة 14:20، بمقاومة قواتنا الكريلا التي تدافع عن نفسها.

اصطدم جيش العدوان التركي الذي هاجم ساحة المقاومة في تلة هكاري، يوم 18 أيار في تمام الساعة 14:20، بمقاومة قواتنا الكريلا التي تدافع عن نفسها.

الهجمات التي شنها جيش الاحتلال التركي:

قصفت الطائرات الحربية لجيش الاحتلال التركي في 17 أيار، كل من تلة بهار، وتلة جودي، وتلة إف إم، وساحات المقاومة في تلة آمدية، ومحيط قرية سيغره وساحة وادي كافيا، 22 مرة.

وفي 16، 17، و18 أيار، تعرضت خنادق المقاومة في ساحة المقاومة بتلة إف إم، وتلة جودي، إضافة إلى تلة الشهيد حقي، وتلة الشهيد كاميران، وتلة الشهيد هيمن، ومناطق جل وجار، ومحيط نهر لولان وسيدا الواقعة في منطقة خاكورك، لقصف العدوان التركي، بواسطة المدافع والدبابات والأسلحة الكيماوية 37 مرة.

كما قصفت مروحيات هجومية لجيش الاحتلال التركي في 17 أيار، محيط تلة موزلان وكوردينه وستونا وسرزير وقرية ترفانيش الواقعة في منطقة متينا، 7 مرات".

(ل م)