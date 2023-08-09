​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تنفذ سلسلة عملية نوعية ضد الاحتلال التركي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً كتابياً إلى الرأي العام حول سلسلة عمليات لقوات الكريلا وهجمات جيش الاحتلال التركي، جاء فيه:

"منطقة الشهيد دليل غرب زاب؛

نفذت قواتنا الكريلا يوم 7 آب في الساعة 10:00 و 13:20 عمليتين نوعيتين ضد جيش العدوان التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي بالأسلحة الثقيلة، وألحقت ضربات قوية بخندقين للاحتلال.

وفي التاريخ نفسه، نفذت مقاتلاتنا في وحدات المرأة الحرة – ستار عملية نوعية في تمام الساعة 15:30 ضد جنود الاحتلال في ساحة المقاومة بتلة جودي بواسطة أسلحتها الثقيلة، ووجهت ضربة قوية لإحدى خنادق العدوان التركي.

كما نفذت قواتنا الكريلا في 8 آب الساعة 10:50، 12:45 و 15:30 عملية نوعية أخرى ضد الاحتلال في ساحة المقاومة بتلة جودي بالأسلحة الثقيلة، واستهدفت 3 مرات على التوالي.

وفي التاريخ ذاته، وجهت قواتنا الكريلا بقيادة وحدات المرأة الحرة – ستار ضربات قوية في تمام الساعة 16:00 لجنود الاحتلال التركي بواسطة الأسلحة نصف آلية.

وقصفت مروحيات هجومية للاحتلال التركي يوم 8 آب حوالي الساعة 20:30 ساحة المقاومة بتلة جودي، إذ استهدفت قواتنا مروحية هليكوبتر من نوع سكورسكي أثناء محاولة هبوطها في الساحة ومروحية هجومية، وأجبرت كلتا المروحيتين على الابتعاد عن الساحة.

منطقة زاب؛

استهدفت قواتنا الكريلا يوم 7 آب في الساعة 07:00 جرافة لجيش الاحتلال التركي أثناء محاولتها تدمير خنادقنا للمقاومة في ساحة المقاومة بمنطقة سيدا، بالأسلحة الثقيلة وتوقف أعمال الجرافة خلالها.

كما وجهت قواتنا الكريلا ضربات قوية لجنود الاحتلال التركي في تمام الساعة 06:30، أثناء سيرهم في ساحة المقاومة بمنطقة سيدا، بواسطة أسلحتها الثقيلة.

هجمات جيش الاحتلال التركي؛

وقصفت طائرات حربية للاحتلال التركي يومي 6 و7 آب ساحة المقاومة بتلة بهار في منطقة الشهيد دليل غرب زاب مرة واحدة، كذلك ساحة المقاومة بمنطقة سيدا في زاب، مرة واحدة، ساحة قرية شيلازه بمنطقة متينا مرة واحد، فأنها قصفت المناطق المذكورة بشكل إجمالي 3 مرات.

وفي تواريخ نفسها، قصفت مروحيات هليكوبتر ساحة المقاومة بتلة جودي في منطقة الشهيد دليل غرب زاب.

وتعرضت مناطق زاب، ومنطقة الشهيد دليل غرب زاب ومنطقة متينا للقصف بالمدافع من قبل جيش الاحتلال التركي".

(ف)