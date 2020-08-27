​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تنفذ عملية نوعية ضد مخفر للاحتلال التركي في ولاية جولمرك

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي الكردستاني (HPG)، بياناً إلى الرأي العام حول العمليات العسكرية الأخيرة ضد الاحتلال التركي.

وجاء في نص البيان:

عملية عسكرية ضد مخفر للاحتلال التركي في جلى

في إطار حملة الشهيدين باغر ورونيا نفذت قواتنا في السادس والعشرين من آب الجاري وفي تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً، عملية عسكرية ضد مخفر تابع للاحتلال التركي في جلى بولاية جولمرك. خلال العملية تمكنت قواتنا من توجيه ضربات موجعة ضد تحصينات ومواقع العدو داخل المخفر. حتى الآن لم يتم تثبيت عدد قتلى وجرحى جنود الاحتلال التركي خلال العملية.

هوية الكريلا الذي استشهد في كاتو

في بياننا الصادر بتاريخ 22 آب عام 2020، أعلنا بأن قوات الاحتلال التركي أطلقت في السابع عشر من آب الجاري عملية عسكرية في ساحة كاتو مارينوس بمنطقة إلكي بولاية شرنخ. خلال هذه العملية نشبت اشتباكات عنيفة بين قواتنا من جهة وجيش الاحتلال التركي من جهة أخرى. خلال المعركة استشهد رفيقنا دمهات الذي قاوم ببسالة وبطولة منقطعتي النظير.

هوية الشهيد:

الاسم الحركي: دمهات سامت

الاسم والكنية: محمد ساجنج

مكان الولادة: وان

اسم الأم – الأب: إسميناس – إدريس

مكان وتاريخ الاستشهاد: 17 آب 2020 | بوطان

ترعرع رفيقنا دمهات في كنف عائلة وطنية ذات تاريخ عريق قاومت كل محاولات الدولة التركية لفرض عملية الصهر الثقافي والاجتماعي. وانضم دمهات عام 2016 إلى صفوف حركة حرية كردستان لمقاومة ظلم الاحتلال التركي. خلال فترة وجيزة، تمكن دمهات من إتمام كافة التدريبات على كافة المستويات العسكرية والسياسية بنجاح تام. كان دمهات مصراً على الدوام أن يكون في الخطوط الأولى للمعارك ضد الاحتلال التركي الفاشي. وفي ساحة كاتو قاوم رفيقنا دمهات ضد الاحتلال التركي ببطولة وبسالة وقاتل حتى الطلقة الأخيرة. بعد أيام من المعارك والمقاومة ارتقى رفيقنا إلى مرتبة الشهداء.

في البداية نتقدم بالعزاء الكبير لعائلة رفيقنا البطل دمهات كما ونتقدم بالعزاء لشعبنا المقاوم والوطني ونعاهدهم على مواصلة السير على طريق الشهداء الأبرار حتى تحقيق النصر التام.

هجمات جوية

شنت طائرات الاحتلال التركي خلال الأيام الفائتة غارات جوية على مناطق الدفاع المشروع مديا. ففي الخامس والعشرين من آب الجاري وفي الفترة الممتدة بين الساعة الثانية بتوقيت كردستان والساعة الخامسة والربع بعد الظهر، نفذت طائرات الاحتلال ضربات على ساحة كاركر بمنطقة زاب.

واليوم الخميس الموافق 27 آب 2020 وفي تمام الساعة التاسعة صباحاً، نفذت طائرات الاحتلال غارات على ساحة تلة آمدية بولاية دهوك الكردستانية ولاحقاً وفي تمام الساعة 12 بتوقيت كردستان، نفذت طائرات الاحتلال التركي غارات على ساحة قرية كيستى بمنطقة متينايى.

وفي الثامن عشر من آب الجاري، نفذ الاحتلال التركي غارات جوية على ساحة جيلو الصغيرة بمنطقة زاب استشهد فيها رفيقنا سنان. سيتم الكشف لاحقاً عن هوية الشهيد سنان بشكل مفصل.

المصدر: ANF