​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تنفّذ عملية ضد لواء لجيش الاحتلال التركي

وأصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي بيانًا كتابيًّا إلى الرأي العام، بخصوص العملية التي نفّذتها قوات الكريلا ضد لواء لجيش الاحتلال التركي في منطقة جليه، وكذلك القصف الذي تعرضت له مناطق مديا الدفاعية.

وقال المركز في بيانه: "في الساعة الـ 15.00 من يوم 17 شباط/ فبراير الجاري، نفّذت قواتنا عملية ضد لواء للجيش التركي في منطقة جليه التابعة لولاية جولميرك.

واستهدفت قواتنا خلال العملية، قوات الاحتلال في اللواء بقذائف الهاون، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود لم يعرف عددهم بالضبط".

ولفت البيان إلى أن مناطق مديا الدفاعية تعرضت لهجمات الطائرات الحربية التركية، وبحسب البيان، فإن الهجمات كانت كالتالي:

"في الساعة الـ 15.10 من يوم 16 شباط، تعرض وادي الكونفرانس في منطقة آفاشين للقصف.

في الساعة بين 14.20 – 15.40 من يوم 16 شباط، تعرض ريف آمدية في دهوك لقصف الطائرات.

في الساعة الـ 14.30 من يوم 18 شباط، تعرض تل جولميرك في منطقة ماتينا لقصف الطائرات التركية.

في الساعة الـ 15.30 من يوم 18 شباط، تعرض وادي الكونفرانس في منطقة آفاشين لقصف الطائرات".

وفي ختامه، لفت البيان إلى أن القصف الجوي للطائرات التركية لم يتسبب بأي إصابات في صفوف قوات الدفاع الشعبي.

(ح)

ANHA