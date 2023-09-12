​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تلقّن جيش الاحتلال التركي درساً قاسياً

أدلى المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG، ببيان إلى الرأي العام، اليوم، بصدد عمليات القوات وهجمات جيش الاحتلال التركي، في مناطق الدفاع مديا بباشور (جنوب كردستان)، جاء في نصه:

"لقد نفّذت قواتنا العديد من العمليات ضد جيش الاحتلال التركي بالإرادة والإيمان والروح الفدائية الآبوجية والشجاعة العالية، ووجّهت فرق الكريلا المحترفة، التي لجأت لاستخدام التكتيكات الغنية بالمهارة، ضربات موجعة لجيش الاحتلال.

ونُفّذت هذه العمليات استذكاراً للأم طيبات التي تسبّب الاحتلال باستشهادها في مقاومة الإدارة الذاتية في سلوبي بطريقة جبانة، ومن أجل ابنتها حزنة إينان التي أُحرقت بطريقة وحشية في مقاومة الإدارة الذاتية في جزير، وطالما أصرت الدولة التركية المستبدة والاستعمارية المضي قدماً في هذه الهجمات اللا إنسانية، فإن النضال التحرري لشعبنا سيتصاعد أكثر، وسيتمسّك مقاتلو ومقاتلات كريلا حرية كردستان بمسؤولياتهم في هذا النضال وسيسعون إلى المحاسبة".

"منطقة الشهيد دليل في غربي زاب:

في 11 أيلول، في الساعات 06:45 و 10:10 و 11:10 و 15:40، أثناء محاولة جنود الاحتلال التمركز في ساحة المقاومة بتلة آمدية والبدء بالتحرك، تم توجيه الضربات بتكتيك القنص لجنود الاحتلال، أسفرت عن مقتل 5 جنود لجيش الاحتلال.

وفي تمام الساعة 09:50، تم استهداف جنود الاحتلال بالأسلحة الثقيلة في ساحة المقاومة بتلة آمدية، ما أدى إلى مقتل أحد جنود الاحتلال.

وفي تمام الساعة 11:30، وعندما كان جنود الاحتلال يريدون التمركز في ساحة المقاومة بتلة آمدية، تم استهدافهم 3 مرات بالأسلحة الثقيلة.

وما بين الساعة 20:05 والساعة 23:30، وأثناء محاولة المروحيات إنزال الجنود في ساحة المقاومة بتلة آمدية، تم استهداف المروحيات 5 مرات بالأسلحة الثقيلة.

وفي تمام الساعة 23:00، تم استهداف المحتلين الذين حاولوا التقدم في ساحة المقاومة بتلة آمدية بالأسلحة الفردية عن كثب، وأسفر الاستهداف عن مقتل 3 من جنود الاحتلال.

وفي تمام الساعة 23:30، وأثناء محاولة جنود الاحتلال التمركز في ساحة المقاومة بتلة آمدية، جرى استهداف جنود الاحتلال بتكتيك القنص، حيث تم قتل 2 من جنود الاحتلال هنا، وقد نفذت هذه العملية من قِبل قواتنا التابعة لوحدات المرأة الحرة -ستار.

وفي تمام الساعة 23:32، وأثناء محاولة جنود الاحتلال التموضع في ساحة المقاومة بتلة آمدية، تم استهداف جنود الاحتلال بالقنابل اليدوية، ما أسفر عن مقتل أحد جنود الاحتلال.

* وفي 12 أيلول، في تمام الساعة 01:40، وأثناء محاولة جنود الاحتلال التمركز في ساحة المقاومة بتلة آمدية، تم استهداف جنود الاحتلال بالأسلحة نصف آلية.

وفي تمام الساعة 02:20، وأثناء محاولة جنود الاحتلال التمركز في ساحة المقاومة بتلة آمدية، تم استهداف جنود الاحتلال بالأسلحة الثقيلة، وقد نفّذت هذه العملية من قِبل قواتنا التابعة لوحدات المرأة الحرة - ستار.

وفي تمام الساعة 02:43، نفّذت عملية هجومية ضد جنود الاحتلال الذين كانوا يحاولون التمركز في ساحة المقاومة بتلة آمدية، حيث استهدفوا جنود الاحتلال بالقنابل اليدوية والأسلحة الفردية، وقد قُتل ما لا يقل عن 4 من جنود الاحتلال.

وفي تمام الساعة 04:00، وأثناء محاولة جنود الاحتلال التمركز في ساحة المقاومة بتلة آمدية، تم استهداف جنود الاحتلال بالأسلحة نصف آلية.

* وفي 11 أيلول في الساعات 09:00 و 10:00 و 11:30 و 14:00 و 15:00 و 15:20 و 15:30، تم استهداف جنود الاحتلال بالأسلحة الثقيلة وتوجيه الضربات لـ 7 مواقع للاحتلال في ساحة المقاومة بتلة آمدية.

وفي 11 أيلول في الساعات 13:00 و 14:50 و 16:00، تم استهداف جنود الاحتلال بالأسلحة الثقيلة وتوجيه الضربات لـ 3 مواقع للاحتلال في ساحة المقاومة بتلة جودي، وقد تم تنفيذ هذا العملية من قواتنا التابعة لوحدات المرأة الحرة-ستار.

وفي 11 أيلول في تمام الساعة 23:45، وأثناء محاولة المروحيات إنزال الجنود في ساحة المقاومة بتلة جودي، تم استهداف المروحيات مرتين بالأسلحة الثقيلة.

وفي 12 أيلول في تمام الساعة 03:00، تم استهداف جنود الاحتلال وتوجيه ضربة لأحد المواقع بالأسلحة الثقيلة في ساحة المقاومة بتلة جودي.

منطقة خاكورك:

في 10 أيلول، وأثناء تحرك جنود الاحتلال ما بين تلة الشهيد درويش وتلة ليكلكان، تم استهداف جنود الاحتلال بتكتيك تفجير العبوة الناسفة، حيث قُتل في هذه العملية 3 من جنود الاحتلال، فيما أصيب 4 آخرين من جنود الاحتلال.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

قصفت الطائرات الحربية في 11 أيلول، ساحة المقاومة بتلة آمدية التابعة لمنطقة الشهيد دليل غربي زب 4 مرات، وساحة المقاومة بتلة بهار مرتين، فيما قصفت أطراف نهر زيه أيضاً مرتين، وبلغ المجموع العام للغارات الجوية للطائرات الحربية 8 غارات.

وفي 11 أيلول، تعرضت ساحات المقاومة في كل من تلة آمدية التابعة لمنطقة الشهيد دليل غربي زاب وساحة متينا، للقصف بالطائرات المروحية الهجومية.

كما تعرضت كل من مناطق زاب ومنطقة الشهيد دليل غربي زاب ومتينا وخاكورك للقصف بالقذائف المدفعية".

(أ ب)