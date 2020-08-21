​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تلحق ضربات بجيش الاحتلال التركي في حفتانين

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي الكردستاني (HPG)، بياناً إلى الرأي العام بشأن العمليات الأخيرة التي نفذتها قوات الكريلا ضد جيش الاحتلال التركي.

وجاء في نص البيان:

نشبت يوم أمس الخميس الموافق 20 آب 2020، معارك عنيفة بين قواتنا من جهة وجيش الاحتلال التركي في منطقة بيربولا بحفتانين. خلال هذه المعارك تمكنت قواتنا من قتل عدد كبير من عناصر جيش الاحتلال التركي. وفي ساعات الصباح اليوم الجمعة وبعد تلقي قوات الاحتلال ضربات موجعة على يد قوات الكريلا، هاجمت قوات الاحتلال المدنيين في قرية بانيكى وأضرمت النيران في منازلهم. سيتم نشر المعلومات الأخيرة حول المعارك بشكل دوري.

مقتل جنديين تركيين في خاكورك

في إطار حملتي الشهيدين رونيا وباغ، استهدفت قواتنا يوم أمس الخميس الموافق 20 آب، عربتين عسكريتين في داخلهما 12 جندياً عندما كانتا في طريقهما إلى أرموش بمنطقةق خاكورك. وحسب المعلومات التي تمكنت قواتنا من الوصول لها فإن العملية أسفرت عن مقتل جنديين تركيين وإصابة اثنين آخرين بجروح. بعدها قامت قوات الاحتلال التركي بقصف المنطقة ومحيطها بالمدفعية.

عملية عسكرية في جودي وهركي

في السابع عشر من آب الجاري، أطلقت قوات الاحتلال التركي عملية عسكرية في عركي بشمزينان بدأت باستكشاف المنطقة عبر طائرات استطلاع. ولا تزال العملية العسكرية مستمرة حتى الآن.

وفي نفس اليوم وفي ساعات المساء، نفذت قوات الاحتلال التركي عمليات إنزال جوي في مناطق سفين، جمال وبري في جبل جودي. وفي الثامن عشر من آب الجاري وفي ساعات الصباح، بدأت قوات الاحتلال التركي عملية عسكرية في تلك المناطق. وفي نفس اليوم وفي تمام الساعة الخامسة عصراً بتوقيت كردستان، أنهى الاحتلال التركي عمليته دون تحقيق أي نتائج مرجوة.

طائرات الاحتلال التركي تقصف مناطق الدفاع المشروع مديا

يواصل الاحتلال التركي عملياته العسكرية ضد مناطق الدفاع المشروع مديا. وفي هذا الإطار:

قصف الاحتلال التركي يوم أمس الخميس في تمام الساعة 10:44 مناطق كاركر وزاب وساجا.

وشنت طائرات الاحتلال التركي يوم أمس أربع غارات جوية على منطقة كونيشكا في زاب مما أدى إلى نشوب النيران.

كما وقصفت طائرات الاحتلال التركي في الساعة الحادية وعشر ونصف مساءً منطقة جوشين في خاكورك.

المصدر: ANF