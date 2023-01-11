​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجلّ أربعة مقاتلين استشهدوا العام المنصرم

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي اليوم الأربعاء؛ بياناً كتابيّاً كشف فيه سجلّ أربعة مقاتلين في القوات استشهدوا في مناطق الدفاع المشروع في تواريخ متفرّقة من العام المنصرم.

وجاء في نصّ البيان:

"انضمّ رفاقنا الأربعة، خلف، شاهين، ريناس ورينجبَر إلى المقاومة الملحميّة منذ اليوم الأوّل لإطلاق دولة الاحتلال التركي لهجماته على مناطق الدفاع المشروع وقضوا على الآمال الاحتلاليّة للعدو بروحٍ فدائيّة عظيمة. فقد قاتلوا العدو بفدائيّة ثمّ ارتقوا إلى مرتبة الشهادة. وقد خاض رفاقنا هؤلاء أعمالاً ثوريّة مختلفة منذ بدء المقاومة في سبيل هزيمة العدو، كما بنوا أساس المقاومة وانخرطوا فيها بشكلٍ فاعل ومؤثّر عندما توجّب ذلك. وقد ترك رفاقنا، خلف، شاهين، ريناس ورينجبَر الذي انضمّوا إلى صفوف المقاومة التاريخية بفدائيةٍ عظيمة وروحٍ توّاقة إلى الحريّة خلفهم إرثاً عظيماً من المقاومة بوصفهم قياديّين طليعيّين في حملة الشهيد سافاش ماراش الثوريّة في معركة الخابور. ونحن نتعهّد اليوم، بتأدية المهام النضاليّة والثوريّة التي أوكلها إلينا شهداؤنا الأبطال بمسؤوليّة تجعلنا نستحقّ تضحياتهم".

سجلّ الشهداء بحسب البيان كالتالي:

الاسم الحركي: خلف تولهلدان

الاسم والكنية: سرحد أردوغان

مكان الولادة: شرنَخ

اسم الأم- الأب: صبرية- كامل

تاريخ ومكان الاستشهاد: 26 أيلول 2022/ مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: شاهين بوتان

الاسم والكنية: سردار سالغوجاك

مكان الولادة: شرنَخ

اسم الأم- الأب: غزال -درويش

تاريخ ومكان الاستشهاد: 25 تشرين الثاني 2022/ مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: ريناس ديرك

الاسم والكنية: جميل آكار

مكان الولادة: ميردين

اسم الأم- الأب: فاطمة- حامد الله

تاريخ ومكان الاستشهاد: 25 تشرين الثاني 2022/ مناطق الدفاع المشروع

الاسم الحركي: رينجبر ريباز

الاسم والكنية: محمد عثمان

مكان الولادة: كوباني

اسم الأم- الأب: شمسه- محمود

تاريخ ومكان الاستشهاد: 26 أيلول 2022/ مناطق الدفاع المشروع

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