​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجلّ 3 مقاتلين وتتعهد بالانتقام

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG بياناً إلى الرأي العام كشفت فيه سجلّ 3 مقاتلين، استشهدوا في باكور (شمال كردستان)، جاء في نصه:

"بتاريخ 26 تموز 2023، خان مقاتلان في صفوفنا يدعيان باران ودلباك رفاقهم واستسلما للعدو في منطقة بلبيس التابعة لناحية ألكه التابعة لمدينة شرناخ، وبناءً على المعلومات التي قدّمها هذان الخائنان للعدو، قصف جيش الاحتلال التركي، الذي أطلق عملية في المنطقة، المكان الذي كانت مجموعة من رفاقنا فيه، في منطقة بتكار التابعة لمنطقة ألكه التابعة لمدينة شرناخ يوم 27 تموز، وعلى الرغم من أن العدو كان لديه معلومات واضحة، إلا أنه لم يجرؤ على مهاجمة رفاقنا، ولم يقترب من المكان إلا بعد قصفهم لساعات بتقنيات الحرب، ما أسفر عن استشهاد رفاقنا يوسف بيروسي وتيكوشر بنجوين وزردشت عصيان.

لقد كان الرفيق يوسف كادحاً عظيماً شارك في نضالنا ببساطته وفدائيته وصدقه ومعنوياته العالية وطاقته القوية، وقاوم بإصرار كبير على مدى 33 عاماً، وتولى المهمة في أصعب المناطق وأخطرها، لقد كان وطنياً عظيماً يؤمن بكل إخلاص بقضية حرية شعبنا، وقاوم بدون تردد من أجل نجاح أي عمل قام به، وقدم مساهمات مهمة في نضالنا، لقد أدى الرفيق يوسف عمله كمناضل بروح الفدائية الآبوجية وأظهر مشاركة لا مثيل لها، رفعت المعايير الوطنية إلى أعلى مستوياته، لقد أصبح الرفيق يوسف رمزاً في تاريخنا النضالي كمثال عظيم للعمل الجاد والفدائية والشجاعة والوطنية والإيمان بقضية الحرية، ونحن مقاتلو الحرية وشعبنا الوطني لن ننسى أبداً الجهود التي بذلها الرفيق يوسف، وستظل دائماً مثالاً يحتذى به.

توجّه رفيقانا تيكوشر وزردشت، اللذان كانا مناضلين فدائيين آبوجيين، إلى جبال كردستان في سن مبكرة، وانضما إلى صفوفنا دون تردد، وناضلا وقاتلا بفدائية كبيرة، وأدّا مهامهما الكريلاتية في شمال كردستان، والجهد والتصميم والعزيمة والإيمان والعمل الجاد والشجاعة التي أبداها لن تُنسى أبداً، ونضالهما سينير دائماً الطريق لرفاقهم ولشبيبة كردستان.

استشهد رفاقنا يوسف وتيكوشر وزردشت جراء الخيانة الدنيئة وهجمات الغادرة للعدو والجبانة، لقد شعرنا بحزن عميق لاستشهاد هؤلاء المناضلين القيّمين، وفهمنا مرة أخرى أنه إن لن يتم القضاء على خط الخيانة والخونة الذي ينخر نضال الشعب الكردي من أجل الحرية من الداخل، ومحاسبته وطرده من كردستان، فإن مسيرة نضال شعبنا من أجل الحرية ستستمر، ففي شخص رفاقنا يوسف وتيكوشر وزردشت، نتعهد مرة أخرى جميع شهدائنا بأن وقفتنا ضد الخونة والخيانة ستكون أقوى وأكثر فعالية من أي وقت مضى، ولن يغفر لخط الخيانة والخونة أبداً وسيحاسبون على ما يفعلونه.

وعلى هذا الأساس، نعرب عن تعازينا لعوائل رفاقنا الشهداء الأعزاء، ولشعبنا الوطني في مخمور الذين يقاومون بفدائية كبيرة وللشعب الكردي بأكمله.

سجل رفاقنا الشهداء كالتالي:

اسم الحركي: يوسف بيروسي

الاسم والكنية: حاجي علي يغيت

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم – الأب: آسيا – مصطفى

تاريخ ومكان الاستشهاد: 27 تموز 2021 بوطان

اسم الحركي: تيكوشر بينجوين

الاسم والكنية: لفند آنديج

مكان الولادة: ميردين

اسم الأم – الأب: عائشة – داوود

تاريخ ومكان الاستشهاد: 27 تموز 2021 بوطان

اسم الحركي: زردشت عصيان

الاسم والكنية: عيسى تمل

مكان الولادة: أضنة

اسم الأم – الأب: بهيجة – محمد

تاريخ ومكان الاستشهاد: 27 تموز 2021 بوطان".

(ل م)