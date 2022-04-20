​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجلات ثلاثة من مقاتليها استشهدوا أثناء تصديهم لهجمات الاحتلال التركي

وجاء في البيان الصادر عن المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)،مايلي:

حاول جيش الاحتلال التركي، وضمن إطار العملية الاحتلالية التي انطلقت مساء 17 نيسان الفائت ضد مناطق الدفاع المشروع ميديا، نشر قواته بكثافة، لكنه فشل في كل محاولاته، وخاصة في جيا رش، وشكفتا بريندارن، كاركر، كوري جهرو، ورخليه، حيث اصطدم جيشه بمقاومة كبيرة من قبل قواتنا الفدائية، وألحقت قواتنا خسائر فادحة بالقوى المحتلة في مناطق المقاومة المذكورة، كما وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 32 جندياُ تركياً خلال اليوم الأول من هجوم.

وتابع البيان: ومن القادة في هذه المقاومة الملحمية الذين استشهدوا، رفيقتنا شارستان في منطقة مقاومة كاركر، ورفيقانا البطلان نافدار و ريدور في منطقة كوري جهرو.

وفيما يلي هويات رفاقنا الشهداء:

-الأسم: شارستان فارقين

الأسم والنسبة: سمرا تاكين

مكان الولادة: إيله

الأم - الأب: نسيبت - محمد صالح

تاريخ ومكان الاستشهاد: 17 نيسان 2022 / زاب

-الأسم: نافدارمازي

الأسم والنسبة: برهان دمير

مكان الولادة: آمد

الأم - الأب: خيرية - جميل

تاريخ ومكان الاستشهاد: 17 نيسان 2022 / زاب

-الأسم: ريدور كوباني

الأسم والنسبة: فرهاد أحمد

مكان الولادة: كوباني

الأم - الأب: خاليصة - عمر

تاريخ ومكان الاستشهاد: 17 نيسان 2022 / زاب

وتقدم البيان: نتقد بأحر التعازي لجميع أبناء شعب كردستان الوطنيين، وخاصة عائلات هؤلاء الرفاق الأعزاء، شارستان و نافدار و ريدور، والذين بشروا من خلال مقاومتهم بالنصر العظيم، ونجدد عهدنا على مواصلة نضالنا وكفاحنا في مسيرة المقاومة التي أنارها هؤلاء الرفاق الأبطال،والنصر والحرية لشعبنا ولكردستان".