​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل ثلاثة مقاتلين استشهدوا في زاب

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي اليوم الأحد، بياناً كتابياً كشف فيه سجل ثلاثة مقاتلين استشهدوا في 22 نيسان المنصرم في زاب.

جاء في نصّه:

"تصدّى رفاقنا آفارش وماسيرو وكمال للعملية الاحتلالية التي أطلقتها الدولة التركية الفاشية والمحتلة في زاب؛ في الصفوف الأمامية واستخدموا تكتيك حرب الفرق المتحركّة باحترافية وكبّدوا المحتل العديد من القتلى. لقد قاتلوا بشجاعةٍ وإرادةٍ آبوجية ضد المحاولات الاحتلالية التي تُستخدم فيها أحدث تقنيات العصر الحالي وأوقفوا المحتلين. استخدموا عمق منطقة زاب وقادوا العمليات لتوجيه ضرباتٍ موجعةٍ لجيش الاحتلال.

قاتل رفاقنا الثلاثة آفارش وماسيرو وكمال بشجاعةٍ ضد جيش الاحتلال التركي واستشهدوا خلال معركةٍ ضارية في 22 نيسان المنصرم".

سجل الشهداء بحسب البيان كالتالي:

الاسم الحركي: آفارش آمد

الاسم والكنية: خبات آكدمير

مكان الولادة: آمد

اسم الأم- الأب: مولودة- كمال

تاريخ ومكان الاستشهاد: 22 نيسان 2022/ زاب

الاسم الحركي: ماسيرو آمد

الاسم والكنية: برات إيبك

مكان الولادة: آمد

اسم الأم- الأب: نعيمة- جنكيز

تاريخ ومكان الاستشهاد: 22 نيسان 2022/ زاب

الاسم الحركي: كمال بير

الاسم والكنية: عزيز كيزلر

مكان الولادة: غورغوم

اسم الأم- الأب: فاطمة- أركان

تاريخ ومكان الاستشهاد: 22 نيسان2022/ زاب".

(ر)