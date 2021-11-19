​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل ستة من مقاتليها استشهدوا في حفتانين

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً، كشف فيه هوية الشهداء الستة من مقاتلي الكريلا، وجاء في البيان، الذي نقلته وكالة فرات للأنباء:

"في السابع من تموز استشهد رفاقنا آرجين، سوزدا، برجين، آسو، كورتاي، وقنديل بالقرب من قرية كستي خلال قصف جيش الاحتلال التركي، حيث تولى رفاقنا الستة دور القيادة في حملة مقاومة حفتانين، وانتفضوا في وجه الهجمات الاحتلالية التي نفذها العدو في منطقة حفتانين، وقاموا بدور مهم ووجهوا ضربات موجعة لجيش الاحتلال، واختاروا المقاومة والقتال في وجه العدوان الفاشي التركي حتى الرمق الأخير. نجدد عهدنا لشهدائنا الأبطال بمواصلة المقاومة حتى نحقق النصر لشعبنا ولكردستان"

سجل الرفاق الشهداء، هو كالتالي:

الاسم الحركي: آرجين جزيري

الاسم والنسبة: فاطمة تورك

مكان الولادة: شرناخ

اسم الأم - الأب: ساهية - حميد

محل وتاريخ الاستشهاد: 7 تموز 2021 حفتانين

الاسم الحركي: سوزدا فورين

الاسم والنسبة: نور كزل

مكان الولادة: ميردين

اسم الأم والأب: جميلة - محمد صالح

محل وتاريخ الاستشهاد: 7 تموز 2021 حفتانين

الاسم الحركي: برجين زندا

الاسم والنسبة: عائشة دمير

مكان الولادة: ميردين

اسم الأم والأب: زيانا - محمد

محل وتاريخ الاستشهاد: 7 تموز 2021 حفتانين

الاسم الحركي: آسو زاغروس

الاسم والنسبة: ملك آلتن

مكان الولادة: إسطنبول

اسم الأم والأب: إيرم - محمد رئيف

محل وتاريخ الاستشهاد: 7 تموز 2021 حفتانين

الاسم الحركي: كورتاي بستون

الاسم والنسبة: محمد سبحاني

مكان الولادة: كامياران

اسم الأم والأب: فيدا - وحيد

محل وتاريخ الاستشهاد: 7 تموز 2021 حفتانين

الاسم الحركي: قنديل زاب

الاسم والنسبة: شرفان إبراهيم مهدي

مكان الولادة: عامودا

اسم الأم والأب: سيلفا- إبراهيم

محل وتاريخ الاستشهاد: 7 تموز 2021 حفتانين

نتقدم بتعازينا لذوي الشهداء الستة آرجين، سوزدا، برجين، آسو، كورتاي وقنديل، الذين يمثلون ملحمة الحرية بمواقفهم وشجاعتهم وتضحياتهم ومشاركتهم في المقاومة، ولشعبنا الوطني في كردستان ونتعهد بمواصلة مسيرتهم حتى نحقق النصر لشعبنا ولكردستان".

(ف)