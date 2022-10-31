​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل قيادييْن اثنين استشهدا في آمانوس

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، اليوم الإثنين، بياناً إلى الرأي العام كشف من خلاله سجل قياديين اثنين.

وجاء في نص البيان:

"لقد قاتل قياديينا الأعزاء عكيد روجهلات وآرمانج نسيمي في 24 أيار 2022، ضد جيش الاحتلال التركي بمنطقة واقعة بالقرب من قرية كولو التابعة لمركز عثمانية، حتى النهاية بإصرار وإرادة عظيمتين، وارتقيا إلى مرتبة الشهادة. لقد قام كل من الرفيقين عكيد وآرمانج، اللذان أصبحا مثالاً عظيماً على النضال الآبوجي بعد مقاومة طويلة أبداها كلاهما في منطقة آمانوس، بمسؤوليتهما الثورية بنجاح، وذلك من خلال الإصرار والعزيمة العظيمتين على الرغم من الظروف الصعبة والقاسية.

إن رفاقنا عكيد وآرمانج، اللذان بذلا جهداً عظيماً لأجل تنفيذ تكتيكات قوات الكريلا للحداثة الديمقراطية، جسدا في شخصهما الشخصية القيادية للعصر الجديد ونفذاها بقوة.

نعرب عن تعازينا الحارة لجميع أبناء شعبنا الوطني في كردستان، وخاصة عائلتي هذين القياديين العزيزين، اللتين ربتا البطلين على فكر النضال من أجل الحرية لشعبنا.

سجل الشهيدين بحسب البيان هو كالتالي:

الاسم الحركي: عكيد روجهلات

الاسم والنسبة: حكيم بدري

مكان الولادة: كوتول

اسم الأم – الأب: كوليزار- كوركين

مكان وتاريخ الاستشهاد: آمانوس/ 24 أيار 2022

الاسم الحركي: آرمانج نسيمي

الاسم والنسبة: براءة بوزتمير

مكان الولادة: سمسور

اسم الأم – الأب: أمينة – محمد

مكان وتاريخ الاستشهاد: آمانوس/ 24 أيار 2022

(س ر)