​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل مقاتلين اثنين  استشهدا في جبال أمانوس

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً إلى الرأي العام كشفت فيه سجل مقاتلين اثنين، جاء في نصه:

"في 3 تشرين الأول 2020، وخلال هجمات الجيش التركي الفاشي في منطقة أمانوس، استشهد كمال جيا ورستم عفرين، اللذين قاما بعمل الكريلاتية لفترة طويلة في أمانوس ووجّها ضربات قوية وعنيفة لجيش الاحتلال التركي من خلال عملياتهما، وقاتلا بشجاعة حتى أنفاسهما الأخيرة، حيث قام هذان الرفقان بتسلّم القيادة في منطقة أمانوس الوعرة بالتضحية ومشاركتهما بالأسلوب الفدائي، ولعبا دوراً مهماً في تقوية حربنا من أجل الحرية، وتخطى هذان الرفيقان كل لحظة من حياتهما بتصعيد النضال وضمان حرية شعبنا، واحتلا مكانهما المشرف في تاريخ نضالنا كقياديين لشعبنا، حيث ترك رفيقانا كمال ورستم إرثاً غنياً من النضال لرفاقهما، إننا نجدد عهدنا بتصعيد نضال رفيقينا كمال ورستم حتى تحقيق الحرية والنصر".

هوية رفيقينا كالتالي:

الاسم الحركي: كمال جيا

الاسم والكنية: أحمد آزا

مكان الولادة: عفرين

اسم الأم – الأب: زينب – نوري

مكان وتاريخ الاستشهاد: 3 تشرين الأول 2020 / أمانوس

الاسم الحركي: رستم عفرين

الاسم والكنية: علي عدنان شير

مكان الولادة: عفرين

اسم الأم – الأب: فليار – عدنان

مكان وتاريخ الاستشهاد: 3 تشرين الأول 2020 / أمانوس.

(ل م)