​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل مقاتلين استشهدا في آفاشين

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، بياناً كشف فيه عن سجلات اثنين من مقاتليه استشهدا إثر هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع.

وجاء في البيان:

“في 26 آذار 2021 استشهد رفيقانا سرحد وعكيد إثر الهجمات التي شنها جيش الاحتلال التركي على منطقة آفاشين، حيث تحول كل من رفيقينا إلى رمز للمقاومة والكفاح خلال نضالهما ضد العدو في آفاشين وزاب ومتينا، ووقفتهما البطولية، وعليه نستذكرهما في الذكرى السنوية لاستشهادهما بكل اجلال وتقدير، ونتعهد بأننا سنواصل طريقهما في النضال ونتخذه مثال نحتذي به خلال مقاومتنا ونضالنا في العام الجديد.

وفيما يلي سجل سجلات الشهداء:

الاسم الحركي: سرحد تولهلدان

الاسم والكنية: نهيّت سعدا

محل الولادة: عامودا

اسم الأم والأب: دارا – حامدي

محل وتاريخ الاستشهاد: 26 آذار 2021 / آفاشين

الاسم الحركي: عكيد كابار

الاسم والكنية: إلياس إلهان

محل الولادة: شرناخ

اسم الأم والأب: عائشة – عبد القادر

محل وتاريخ الاستشهاد: 26 آذار 2021 / آفاشين

ولد كل من رفيقينا سرحد وعكيد في منطقتين مختلفتين من كردستان وترعرعا في كنف أسرتين وطنيتين ومخلصتين للقضية الكردية، أدركا قضيتهما وسياسات القمع التعسفية التي تمارسها الأنظمة الدكتاتورية ضد الشعب الكردي منذ نعومة أظفارهما وعليه انضما لحركة حرية كردستان وتوجها الى جبال كردستان لأنهما وجدا فيها جميع السبل الممكنة للنضال ضد أعداء الكرد وكردستان؛ تحول كل من رفيقينا إلى مثال للمقاومة والبطولة يحتذي به جميع رفاقنا من خلال وقفتهما وادائهما لواجباتهما، واظهارهما مقاومة كبيرة ضد هجمات الإبادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال التركي على شعبنا، في أصعب الظروف بإرادة القائد أوجلان، حتى آخر قطرة من دمائهما، وعليه نعزي اسرتي الشهيدين سرحد وعكيد، كما نتقدم بتعازينا لكل أبناء شعب كردستان الوطني ونجدد التزامنا بمواصلة خطى شهدائنا الابطال وتصعيد نضالنا الى ان نحقق أهدافهم في الحرية والكرامة”.

(م)