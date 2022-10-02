​​​​​​​قوات الدفاع الشعبي تكشف سجل مقاتليها الذين تعرضوا للهجوم في خليفان- تم التحديث

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG بياناً إلى الرأي العام، كشفت فيه سجل مقاتليها الذين تعرضوا للهجوم المشترك في وادي باليسان بخليفان، جاء في نصه:

"أُعلننا في بياننا الصادر في 7 أيلول 2022، أنه في ليلة 5 أيلول، استُهدفت فرقة من الكريلا في هجوم في وادي باليسان، وبحسب المعلومات التي وردت لنا، فإنه تم استشهاد 3 من رفاقنا الكريلا في هذا الهجوم، وأصيب 2 منهم بجروح، وتم نقلهم من قبل قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني التي سيطرت على مكان الحادثة، وكما أشرنا في البيان نفسه، إلى أنه يجب التحقيق في هذه الحادثة وتوضيحها، وكذلك يجب تسليم رفاقنا الذين أسرتهم قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني.

أشار أحد القياديين في قيادة مركز الدفاع الشعبي في حديثه، في 22 أيلول الذي نُشر في الإعلام، أنه لا توجد معلومات جديدة تتعلق بالحادثة في وادي باليسان، حيث ينتظر شعبنا والرأي العام نتيجة هذه الحادثة، بالإضافة إلى أنه لا يُعرف مصير مجموعتي الكريلا اللتين تعرضتا لكمين عام 2021، وذكر القيادي في حديثه؛ نحن ننتظر من الحزب الديمقراطي الكردستاني تسليم جثامين رفاقنا الشهداء من المجموعات الثلاث، وكذلك تسليم رفاقنا الجرحى والمسجونين إلينا بسلام، وهذا المطلب شرعي ويجب تلبيته.

ولم يكشف الحزب الديمقراطي الكردستاني حتى الآن، عن أي معلومات تتعلق بهذه الحادثة ولم يتم تلبية هذا المطلب.

وسجل رفاقنا الذين تعرضوا للهجوم في وادي باليسان هو:

الاسم الحركي: أرمانج زيلان

الاسم والكنية: علي فرات جاغار

مكان الولادة: وان

اسم الأم – الأب: بشبينناز- زين العابدين

مكان وتاريخ الحادثة: 5 أيلول 2022 / وادي باليسان

الاسم الحركي: أشيكار جولميرك

الاسم والكنية: وداد أكساج

مكان الولادة: جولميرك

اسم الأم – الأب: زبيدة – فاروق

مكان وتاريخ الحادثة: 5 أيلول 2022 / وادي باليسان

الاسم الحركي: ريزان بوطان

الاسم والكنية: أمير يوسفي

مكان الولادة: كوتول

اسم الأم- الأب: نجيبة – نظام محمد

مكان وتاريخ الحادثة: 5 أيلول 2022 / وادي باليسان

الاسم الحركي: كارو كابانه

الاسم والكنية: فردين حسين

مكان الولادة: بانه

اسم الأم – الأب: نسرين – حسن

مكان وتاريخ الحادثة: 5 أيلول 2022 / وادي باليسان

الاسم الحركي: زانيار بافا

الاسم والكنية: أرمان حيدري

مكان الولادة: كرمانشاه

اسم الأم – الأب: كالي – محمد نظيف

مكان وتاريخ الحادثة: 5 أيلول 2022 / وادي باليسان".

(ل م)